За сутки из Луганской области эвакуировали 31 человека
Среди эвакуированных — 13 детей (Фото:Нацполиция)
Национальная полиция Украины сообщила, что за сутки, 27 мая, из Луганской области смогли эвакуировать 31 человека.
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«Сотрудники ГУНП в Луганской области и Управление патрульной полиции совместно с представителями Областной военной администрации эвакуировали из Луганщины 31 жителя, в том числе 13 детей. Уже сегодня все эвакуированные переночуют в безопасности и тишине», — сообщили в полиции.
23 мая в Луганской области эвакуационный автобус с жителями Горной громады попал под обстрел российских оккупантов.
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