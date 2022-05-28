За сутки из Луганской области эвакуировали 31 человека

28 мая, 06:45
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Среди эвакуированных — 13 детей (Фото:Нацполиция)

Среди эвакуированных — 13 детей (Фото:Нацполиция)

Национальная полиция Украины сообщила, что за сутки, 27 мая, из Луганской области смогли эвакуировать 31 человека.

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«Сотрудники ГУНП в Луганской области и Управление патрульной полиции совместно с представителями Областной военной администрации эвакуировали из Луганщины 31 жителя, в том числе 13 детей. Уже сегодня все эвакуированные переночуют в безопасности и тишине», — сообщили в полиции.

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23 мая в Луганской области эвакуационный автобус с жителями Горной громады попал под обстрел российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZtijJar_1c
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Эвакуация Луганская область Война в Украине Война России против Украины

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