Украинские военные за день сбили 12 единиц воздушной техники оккупантов 19 марта, 00:32 Цей матеріал також доступний українською Сбитый украинскими военными российский самолет (Фото:ВМС ВС Украины)

18 марта Воздушные силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей. Еще две цели сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил ВСУ.

За сутки противовоздушная оборона уничтожила два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты.

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19 марта - 24-й день полномасштабной войны России против Украины. РФ не прекращает обстрелы мирных жителей, а переговоры о прекращении боевых действий пока не имеют существенных результатов.

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