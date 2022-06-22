Затопленные лодки, сбитые ракеты. После войны может оказаться, что в Черном море нельзя ни рыбачить, ни плавать — интервью с экологом 22 июня, 09:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Из-за военной агрессии РФ Черное море может оказаться на грани экологической катастрофы (Фото:Collin Mayfield / Sipa / Reuters)

Из-за боевых действий в воды Черного моря попадают токсичные вещества от сбитых ракет, затопленной техники, работы подлодок и разрушенных очистных сооружений. Все это угрожает подводной и надводной жизни не только Украины, но и целого региона.

Разрушенные города, десятки уничтоженных предприятий и тысячи отнятых жизней — только вершина айсберга потерь, которые ежедневно РФ наносит Украине. Во время войны страна получает жестокие удары еще и по экологии.

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И уже сегодня экологи бьют тревогу: за четыре месяца неустанной военной активности агрессора в акватории Черного моря его экосистема получает сокрушительный ущерб.

С 2014 года Украина начала имплементировать европейскую Директиву о морской стратегии, и тогда была сделана базовая оценка экосистемы Черного моря. Выяснилось, что основным источником загрязнений химическими токсичными веществами в мирное время были реки, в частности Дунай. С ним в море попадали нефтяные углеводные соединения, хлор-, фтор-органические соединения и тяжелые металлы — результаты жизнедеятельности крупных городов, сельского хозяйства и предприятий.

Теперь для Черного моря появилась новая мощная угроза — военная агрессия РФ. Из-за боевых действий в морские воды попадают еще и токсичные вещества от снарядов, затопленной техники и работы подлодок. Дров в огонь подбрасывают разрушенные станции очистки воды на оккупированных территориях, через которые опасные вещества могут попадать прямо в море.

К тому же от акустического шума гибнут дельфины, а нефтяные пятна угрожают существованию уникальных видов птиц.

О последствиях этих явлений НВ рассказал директор Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин.

— Как военная активность РФ в акватории Черного моря влияет на его состояние и какой вред наносит?

— Первая категория загрязнений воды во время войны связана с нефтепродуктами — топливо и масла на российских военных судах и самолетах. Мы уже понимаем, что среди них есть немало экземпляров старого образца, которые строили без учета экологических аспектов и которые приносят сейчас большой вред.

Подлодки при выпуске ракет отработанное ракетное топливо сбрасывают также в воду. В виде пленки нефтепродукты могут распространяться по поверхности моря, частично растворяться в воде, более тяжелые фракции постепенно оседают на дне. Последняя категория наиболее проблемная — в случае больших штормов это все попадет в водную среду и биоценозы (совокупности растений, животных и микроорганизмов) испытают токсическое воздействие.

Но даже эти, допустим, десять курсирующих судов не нанесут такого катастрофического ущерба экосистеме, как затопленные. Там объемы сбросов значительно больше, а большие боевые единицы, как, например, затопленный крейсер Москва, вообще могут иметь на борту ядерное оружие.

Вторая категория загрязнений связана с оказавшимися в воде боеприпасами. Они содержат взрывчатое вещество, в составе которого находятся тяжелые металлы — никель, вольфрам, олово, свинец, алюминий, цинк. Также они содержат вредные пластификаторы и стабилизаторы — нитраты, селитру, нитроглицерин, нитроцеллюлозу. Это не говоря уже о зажигательном оружии, как, например, белом фосфоре, которое также может попасть в морскую воду.

— Могут ли боевые действия на суше нести риски для экологии моря?

— Да, из-за разрушения инфраструктуры и очистных сооружений на оккупированных территориях токсичные загрязняющие вещества могут беспрепятственно попадать в море. Как это было на Азовстали, где помимо жилых кварталов россияне сравняли с землей складские помещения и резервуары с токсичными веществами, которые там хранились на промежуточном этапе промышленного звена. Эти вещества могли попасть в море, но пока у нас нет доступа туда и мы точно не знаем, произошло ли это. Однако оптимизма мало: еще в 2019-м часть резервуаров Азовстали была не в очень хорошем состоянии, на них были обнаружены трещины, и сегодня из-за взрывов ситуация могла ухудшиться. О целостности очистных сооружений на других неподконтрольных территориях точных данных тоже нет.

По словам директора Украинского научного центра экологии моря Виктора Коморина, из-за войны ученые потеряли доступ к значительной части береговой линии Черного моря и не могут оценить масштабы экологических преступлений РФ в ее акватории. / Фото: Общественное Одесса

— Какой ущерб флоре и фауне Черного моря могут нанести боевые действия в его акватории?

— Во-первых, непосредственное влияние взрывов на поверхность воды, из-за них погибает морская фауна. Еще один фактор риска — акустический шум. В подлодках сонары работают на определенной частоте, которая очень негативно влияет на органы чувств дельфинов. Те получают картинку окружающей среды благодаря собственным сонарам, поэтому ультразвуковые и шумовые эффекты от кораблей загоняют дельфинов в рыболовные ловушки и заставляют выбрасываться на побережье. Сейчас, как никогда часто, фиксируется большое количество таких случаев на побережьях Румынии, Болгарии и Турции.

А вот для флоры Черного моря значительный урон на данном этапе может и не произойти, если не будет обнаружен масштабный сток нефтепродуктов на дне от затопленных судов. В таком случае от острой интоксикации флора и фауна могут погибнуть очень быстро.

— А какие последствия могут быть для человека?

— Загрязнение воды существенно повлияет на качество рыбы и морепродуктов. Сама рыба может не умереть от набранных в воде токсикантов, но может быть токсична для человека при употреблении.

Если говорить о послевоенных временах, то пока не будут восстановлены все станции очистки воды на побережье Черного моря и системы канализации в городах — проблема с безопасным купанием будет стоять остро. Не говоря уже о сложном и масштабном процессе разминирования, потому что сейчас акватории заминированы очень плотно. Иногда отдельные мины отрываются и плавают самопроизвольно, будучи притоплены и спрятаны от глаз. Были уже случаи, когда их вылавливали на побережье Турции.

— Может ситуация распространиться на другие страны?

— Море границ нет. Поэтому вещества, попавшие в воду, например, у острова Змеиный, могут быть вынесены на побережье Румынии или Болгарии. Всегда были международные проекты с привлечением всех причерноморских стран, которые с началом войны нас активно поддерживают и при отсутствии у нас доступа к части акватории проводят мониторинг на своих территориях.

Но в природе однозначно существует накопительный эффект, и реальные масштабы трагедии мы сможем оценить только через какое-то время. Это может быть вред, нанесенный прибрежным и морским экосистемам всего региона: например, появятся новые токсичные вещества или исчезнут краснокнижные виды флоры и фауны.

— Может Украина сегодня взять этот вопрос под контроль и решить проблему?

— Если считать территории от Азовского моря и Крымского побережья до северо-западного шельфа, то сегодня мы потеряли более половины возможного доступа к поверхности Черного моря. Кроме того, сейчас у нас нет возможности исследовать даже контролируемые ВСУ побережья — с точки зрения безопасности нет доступа к забору воды.

Но кое-какое представление мы все же имеем, потому что можем изучать ситуацию с помощью спутниковых снимков. Правда, для фиксации происшествия участок нужно конкретизировать, поэтому ориентируемся пока на информацию в СМИ о сбитой или затопленной российской технике.

Сейчас мы видим разлив нефтепродуктов от уничтоженных кораблей и сбитых самолетов в реальном времени, можем наблюдать его движение. Эта нефтяная плёнка идет на чистые регионы, где находятся национальные природные парки, такие как Тузловские лиманы или Белобережье Святослава. Они — достояние международного уровня, важные для мировой экосистемы.

Сейчас мы фиксируем все эти случаи, чтобы занести их в общий список экологических преступлений в иске Украины в международные суды на получение репараций от РФ. Сколько точно будет стоить восстановление экосистем и сколько времени займет — пока трудно даже представить.

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