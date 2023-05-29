Подразделения ВСУ вышли за периметр Бахмута, но агрессоров могут взять в оперативное окружение — Рахманин 29 мая, 20:06 Украинские военные на позиции неподалеку от Бахмута, 23 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины вышли за периметр Бахмута, однако российские оккупанты оказались под угрозой окружения в городе.



«Насколько я понимаю, подразделения Вооруженных сил Украины, вообще Сил обороны вышли за периметр города. Насколько я могу судить, они действительно дислоцируются на окраинах», — сказал Рахманин в эфире Radio NV.

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По словам нардепа, в конце бахмутской операции главной задачей было обезопасить подразделения ВСУ от окружения, обеспечить бесперебойное снабжение, пока продолжалась оборона города, и возможность выхода из него.

«Для этого были организованы и успешно проведены контратаки и в районе Ивановска, и в районе Хромово. Украинцы восстановили по крайней мере частичный контроль над трассами. Они выровняли линию фронта. Они неподалеку от Хромового взяли под свой контроль господствующие высоты, которые позволяют контролировать территорию. С одной стороны, украинцы продвинулись на флангах и получили контроль над трассами, над господствующими высотами. С другой стороны, они создали условия, которые теоретически позволяют агрессоров, которые находятся непосредственно в городе Бахмут, взять в оперативное окружение», — объяснил он.

Рахманин отметил, что сейчас созданы благоприятные условия, чтобы охватить Бахмут с флангов — с севера и юга и взять в оперативное окружение группировки ВС РФ или боевиков ЧВК Вагнера, которые находятся в городе, «если будет такой замысел».

29 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона, что на смену вагнеровцам в Бахмут заходят подразделения воздушно-десантных войск России и мотострелковые подразделения, которые воевали с 24 февраля 2022 года и имели значительные потери. По его словам, в основном в этих подразделениях уже второй или даже третий личный состав.

В этот же день заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении значительно снизилась, но не снизились интенсивность вражеских артобстрелов.

По ее данным, регулярная армия заменяет подразделения ЧВК Вагнера, которые постепенно выводятся из района. Западная часть окрестностей Бахмута, в частности район Самолет, находится под контролем украинских войск, сообщала также Маляр.

28 мая в районе города Бахмут было зафиксировано лишь одно боевое столкновение, однако противник продолжал обстреливать позиции Сил обороны.

