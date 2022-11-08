Маневренная оборона и подготовка к новым операциям. В ВСУ рассказали о тактике защитников Украины 8 ноября, 16:14 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в Донецкой области (Фото:Ірина Рибакова / 93-тя ОМБр Холодний Яр via Reuters)

Защитники Украины сейчас ведут маневренную оборону и стараются максимально снизить военный потенциал армии страны-террориста РФ. Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона во вторник, 8 ноября.

«Можно сказать, что сейчас идет позиционная война. Однако мы прибегаем к маневренной обороне, мы уже не ведем войну XX века — ряд на ряд. Сейчас мы максимально используем все, стараемся максимально выбить военный потенциал врага», — заявил он.



Видео дня

По словам Череватого, ВСУ стараются убить или ранить максимальное количество российских военных и уничтожить максимальное количество вражеской техники.

"…Во всех предыдущих операциях у нас это довольно успешно получалось. И сейчас, когда будет пройдена такая точка бифуркации, когда мы увидим, что враг на одном из участков ослаб, будет спланирована операция по примеру Харьковской или Лиманской. Мы знаем, как это делать", — добавил он и подчеркнул, что все операции проводятся так, чтобы сохранить личный состав.

Также Череватый рассказал, что российские оккупационные войска несут беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области, в регионе идут самые жесткие бои. Усилия россиян сосредоточены на попытках прорвать оборону защитников Украины и «выйти» на Краматорск, Славянск, Покровск и другие города.

В вечернем обращении 7 ноября президент Владимир Зеленский говорил, что ВСУ на фронте ведут активную оборону, а на некоторых направлениях востока и юга понемногу продвигаются вперед, оттесняя противника.