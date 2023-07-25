«Не будет чем остановить прорыв». На юге и в районе Бахмута оккупанты уже применяют мобильные резервы — военный эксперт 25 июля, 19:03 Украинский военный заряжает миномет на позиции неподалеку от Бахмута, 13 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV рассказал, что на юге и в районе Бахмута российские оккупанты были вынуждены применить мобильные резервы, чтобы сдерживать украинское контрнаступление.

«Относительно того, что противник уже использует свои резервы, то это касается не только южного направления, а и Бахмутского, где мы продолжаем давить в районе Клещеевки, где мы продолжаем вести боевые действия в районе Берховки. Противник нас контратакует и он был вынужден привлекать в этих боях свои оперативные резервы, перебросить туда два танковых полка и подразделения воздушно-десантных войск, которые составляют оперативный резерв противника», — рассказал Грабский в эфире Radio NV.

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По словам военного эксперта, пока непонятно, на сколько хватит резервов россиян, если такая тенденция будет сохраняться, но истощать их они уже начали.

«Если он (противник — ред.) будет продолжать в такой манере, то через некоторое время, опять-таки, мы с вами имеем очень ограниченную информацию относительно того, как выглядит ситуация на поле боя, но можем сделать предположение, что через некоторое время мы сможем все же осуществить определенный прорыв и противнику не будет чем его остановить», — считает Грабский.

Он также обратил внимание на то, что атака оккупантов на линиях Купянск — Сватово — Кременная в направлении Лимана, где они сконцентрировали около 100 тысяч войск и 900 танков, не заставила Украину применить там оперативные резервы.

24 июля заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что с начала контрнаступления Силы обороны Украины освободили уже почти 230 кв. километров территорий от оккупационных войск РФ, из них более 192 кв. км на юге страны и около 35 кв. км — на востоке.

25 июля она сообщила, что на Бахмутском направлении потери Сил обороны Украины в восемь раз меньше, чем у оккупантов.