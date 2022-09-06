Украинская авиация уничтожает ПВО оккупантов на востоке и юге — Генштаб

6 сентября, 19:32
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Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 6 сентября, на 195-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • усилия оккупантов по-прежнему сосредоточены на попытках захватить Донецкую область, удержать захваченные районы в Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Враг пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск и ведет интенсивную воздушную разведку с помощью беспилотников. Угроза ракетных и авиаударов по всей Украине остается;
  • в течение суток страна-агрессор нанесла более шести ракетных и более десяти авиаударов по территории Украины, повредила инфраструктуру в районах Байрака, Асеевки, Пришиба, Татьяновки, Времевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Полтавки, Ольговского, Новополя, Великого Артаково, Белой Криницы, Терновки, Белогорки, Костромки, Новогригоревки, Благодатовки;
  • на Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась, на других направлениях россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии;
  • на Южнобугском направлении оккупанты вели огонь вдоль линии столкновения, активно вели воздушную разведку;
  • страна-террорист РФ вынуждена отводить все больше своих подразделений для восстановления боеспособности. Подразделения ЧВК пополняют за счет заключенных в ОРДЛО, которым обещают амнистию, российское гражданство и выплаты;
  • защитники Украины удерживают позиции и не дают противнику продвигаться. ВСУ отбили российские атаки в районах Долины, Соледара, Новобахмутовки, Кодемы, Зайцево, Авдеевки, Марьинки и Любомировки;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла более восьми ударов для уничтожения военной техники, средств ПВО и живой силы оккупантов в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях. Подразделения ПВО Украины уничтожили вертолет, БПЛА и пять крылатых ракет россиян;
  • благодаря действиям ракетных войск и артиллерии были поражены шесть вражеских пунктов управления, уничтожено три объекта сосредоточения живой силы оккупантов, в зону поражения попали девять средств ПВО. Защитники Украины уничтожили российские технику радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонную и паромную переправы, восемь складов боеприпасов, чем значительно подорвали способности страны-террориста к наступлению.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор РФ потеряла около 50 150 своих военных, 2077 танков, 156 средств ПВО, 236 самолетов, 207 вертолетов, 876 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/AsU5GeJGFXk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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