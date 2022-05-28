Истребитель, вертолет и БПЛА. Украинские защитники за сутки уничтожили три воздушные цели оккупантов

28 мая, 00:47
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Украинские военные продолжают уничтожать воздушные цели оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинские военные продолжают уничтожать воздушные цели оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за сутки, 27 мая, украинские защитники и защитницы уничтожили три воздушных цели российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Были уничтожены:

  • самолет Су-35;
  • вертолет Ка-52;
  • БПЛА Орлан-10.

Также украинские воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу.

Видео дня

«Штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой», — заявил Игнат.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/540684960844801
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27 мая истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=A8hnxFf2q2E
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вертолет Вертолеты Вертолеты РФ Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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