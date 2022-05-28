Истребитель, вертолет и БПЛА. Украинские защитники за сутки уничтожили три воздушные цели оккупантов
Украинские военные продолжают уничтожать воздушные цели оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за сутки, 27 мая, украинские защитники и защитницы уничтожили три воздушных цели российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 27 мая
Были уничтожены:
- самолет Су-35;
- вертолет Ка-52;
- БПЛА Орлан-10.
Также украинские воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу.
«Штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой», — заявил Игнат.
27 мая истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области.
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