Истребитель, вертолет и БПЛА. Украинские защитники за сутки уничтожили три воздушные цели оккупантов 28 мая, 00:47 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают уничтожать воздушные цели оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что за сутки, 27 мая, украинские защитники и защитницы уничтожили три воздушных цели российских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 27 мая

Были уничтожены:

самолет Су-35;

вертолет Ка-52;

БПЛА Орлан-10.

Также украинские воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу.

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«Штурмовики Су-25 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносили удары по вражеским войскам в Херсонской области. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой», — заявил Игнат.

27 мая истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области.

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