На юге и востоке Украины. ВСУ уничтожили вертолет Аллигатор и два беспилотника российских оккупантов 7 сентября, 10:58 На восточном направлении уничтожены два вражеских беспилотника (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

Утром в среду, 7 сентября, украинские военные уничтожили вертолет и два беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ в Telegram.

По данным ведомства, около 8.30 утра в небе над Херсонской областью был сбит российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор.

Видео дня

На восточном направлении противовоздушная оборона Воздушных Сил ВСУ уничтожила два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки авиация ВСУ нанесли 27 ударов по местам скопления живой силы российских оккупантов и военной техники армии РФ.

В результате работы украинских летчиков поражены почти 40 опорных пунктов противника и уничтожен склад боеприпасов войск РФ.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Позже стало известно, что защитники Украины освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов в Херсонской области, но их названия пока не сообщают, чтобы не подвергать опасности жителей.

4 сентября президент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.



6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.