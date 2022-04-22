ВСУ уничтожили склад с топливом и боеприпасами войск РФ на Востоке 22 апреля, 22:13 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в районе Харькова, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские войска уничтожили склад с топливом и боеприпасами российских оккупантов, сообщает Опертативно-тактическая группировка Восток.

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«22 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами», — говорится в сообщении в Facebook.

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Отмечается, что бои продолжаются и потери российских оккупантов составили:

личного состава — до 130

танков — 3

БМП — 3

БТР — 4

ББМ — 1

АТ — 13

БПЛА — 2

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