ВСУ уничтожили склад с топливом и боеприпасами войск РФ на Востоке

22 апреля, 22:13
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные в районе Харькова, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные в районе Харькова, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Поддержи НВ

Украинские войска уничтожили склад с топливом и боеприпасами российских оккупантов, сообщает Опертативно-тактическая группировка Восток.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

«22 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами», — говорится в сообщении в Facebook.

Видео дня

Отмечается, что бои продолжаются и потери российских оккупантов составили:

  • личного состава — до 130
  • танков — 3
  • БМП — 3
  • БТР — 4
  • ББМ — 1
  • АТ — 13
  • БПЛА — 2
https://www.facebook.com/otueast/photos/a.121912865901129/700398681385875/
https://www.youtube.com/embed/XWlfd_kyEEw
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Боеприпасы Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X