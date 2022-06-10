«Украинское сафари продолжается». Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК Вагнера в оккупированной Кадиевке

10 июня, 08:54
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ВСУ уничтожили базу наемников ЧВК Вагнера, которая находилась на стадионе в Кадиевке (бывший Стаханов) (Фото:@samotniyskhid)

ВСУ уничтожили базу наемников ЧВК Вагнера, которая находилась на стадионе в Кадиевке (бывший Стаханов) (Фото:@samotniyskhid)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе наемников российской ЧВК Вагнера в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов).

«Украинское сафари продолжается: ВСУ уничтожили базу „вагнеровцев“ на оккупированной Луганщине», — написал он в своем Facebook.

Он добавил, что украинские военные нанесли по базе, которая находилась на стадионе в центре города, точный удар.

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«Вчера нанесли наши военные мощный удар по Стаханову, по центру, где находились „вагнеровцы“. По нашим данным, только один выжил, все остальные погибли там под завалами», — уточнил он в эфире национального телемарафона.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/158803979992327
Ранее об уничтожении базы наемников ЧВК Вагнера сообщил украинский журналист Роман Бочкала.
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Стаханов Сергей Гайдай Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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