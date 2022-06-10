«Украинское сафари продолжается». Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК Вагнера в оккупированной Кадиевке
ВСУ уничтожили базу наемников ЧВК Вагнера, которая находилась на стадионе в Кадиевке (бывший Стаханов) (Фото:@samotniyskhid)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе наемников российской ЧВК Вагнера в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов).
«Украинское сафари продолжается: ВСУ уничтожили базу „вагнеровцев“ на оккупированной Луганщине», — написал он в своем Facebook.
Он добавил, что украинские военные нанесли по базе, которая находилась на стадионе в центре города, точный удар.
«Вчера нанесли наши военные мощный удар по Стаханову, по центру, где находились „вагнеровцы“. По нашим данным, только один выжил, все остальные погибли там под завалами», — уточнил он в эфире национального телемарафона.
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