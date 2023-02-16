Оккупанты удерживают подразделения в приграничных районах и проводят «мобилизацию» в Мариуполе — Генштаб
Защитник Украины в районе Марьинки Донецкой области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 16 февраля, на 358-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, защитники сбили 16 из 36 вражеских ракет. Россияне нанесли 12 авиаударов, больше 10 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые мирные жители;
- по всей Украине остается высокой угроза российских ударов;
- основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;
- наступательных группировок врага не обнаружено, оккупанты удерживают подразделения в приграничных с Украиной районах на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях;
- оккупационная «администрация» Голой Пристани Херсонской области заставляет местных жителей «переоформлять» имущественные права по законодательству страны-агрессора и угрожает депортировать украинцев, которые этого не сделают до мая;
- во временно захваченном Мариуполе россияне «мобилизуют» бездомных и людей с алкогольной или наркотической зависимостью;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения военных страны-агрессора, один — по позиции зенитно-ракетного комплекса врага;
- ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения оккупантов, артиллерийское подразделение на огневой позиции, вражеский склад боеприпасов и еще два важных объекта россиян.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла около 140 460 своих военных, 3296 танков, 239 средств ПВО, 298 самолетов, 287 вертолетов, 2012 беспилотников, 18 кораблей и катеров и не только.