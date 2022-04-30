ВСУ уничтожили уже более 1000 российских танков. Это $5,1 млрд и четыре года работы танковых заводов РФ — инфографика
Украинский солдат спрыгивает с уничтоженного российского танка на окраине села Малая Рогань Харьковской области, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
По состоянию на 30 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили уже 1008 вражеских танков. Это четыре года работы российских танковых заводов, говорится в Telegram-канале UA War Infographics.
Война России против Украины — главные события 30 апреля
Там рассказали, что в последние годы Россия ежегодно производила по 250 танков.
«Сегодня юбилейная дата — за время войны ВСУ уничтожили более 1000 танков — 30% всех боеспособных танков россии. ВСУ хорошенько поздравят захватчиков Стугной, Джавелинами, Байрактарами и еще многим-многим!» — отмечает проект.
Как пишет UA War Infographics, стоимость всех уничтоженных российских танков — $5,1 млрд. Это больше годовых бюджетов Башкортостана, Дагестана и Бурятии по состоянию на 2022 год.
Всего осталось уничтожить 192 российских танка, предназначенных для вторжения в Украину, и 2292 всех танков ВС РФ, подсчитали в проекте.
С начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери РФ среди личного состава составляют уже 23 200 человек. 27 апреля в Минобороны Украины заявили, что Россия выпустила по Украине около 1300 высокоточных ракет. По данным Forbes, суммарная стоимость 1500 ракет (их оценка количества) — около $7,5 млрд. В Пентагоне говорят о запуске со стороны РФ уже 1900 ракет.
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