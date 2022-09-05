ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов и скоплению оккупантов в Харьковской области — Генштаб 5 сентября, 07:44 Украинские военные наносят удары по позициям войск РФ, нарушая логистику оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и Купянска Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, российские оккупанты понесли потери.

В результате атаки уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, а также живая сила противника и вражеская военная техника. Потери войск РФ в результате удара уточняются.

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В Генштабе уточнили, что за минувшие сутки для поддержки действий наземных операций украинской армии авиация Сил обороны осуществила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов оккупантов.

«За прошедшие сутки нанесены ракетные удары и произведено огненное поражение по пунктам управления разного уровня, складам с боеприпасами стратегического уровня, районам сосредоточения боевой техники и личного состава, районам сосредоточения и огневых позициях подразделений артиллерии, а также другим важным целям», — отметили там.

В Генштабе также сообщили, что на Харьковском направлении идут бои. Армия РФ наносила удары в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщевая, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Для корректировки огня артиллерии оккупанты применили беспилотник.

Они пытаются удержать позиции на захваченной территории Харьковской области.

Войска РФ захватили часть Харьковской области в начале полномасштабного вторжения в Украину. Попытки захватить Харьков оказались безуспешными, однако областной центр практически ежедневно обстреливается, РФ наносить по жилым районам ракетные удары.

На отдельных направлениях региона ВСУ пошли в контрнаступление, вытеснив войска РФ к границам.

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