Защитники Украины ударили по артиллерии, складам и пунктам управления оккупантов — Генштаб

7 декабря, 18:41
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Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об обстановке в Украине по состоянию на 18:00 среды, 7 декабря, на 287-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки от российских атак ракетами и беспилотниками пострадали жилые дома и другие гражданские объекты в Коростене Житомирской области, несколько населенных пунктов в Запорожской области. Оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Курахово Донецкой области;
  • угроза российских ударов по энергетическим объектам и критической инфраструктуре сохраняется;
  • на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага;
  • На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях войска страны-террориста обороняются и продолжают обстрелы населенных пунктов, на Бахмутском и Авдеевском направлениях — наступают;
  • украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, вооружения и техники, а также по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов. Защитники Украины сбили беспилотник Shahed-136 иранского производства;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления россиян, два района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерия и два склада боеприпасов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0SWy7AAu7QMdxZP73fyrSmV3tzkke5yXsq91VkN6JcMWz4erDLm4MB9HdoWqhKs7fl

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 92 740 своих военных, 2935 танков, 395 РСЗО, 211 средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолета, 1601 беспилотник, 16 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/UVmKCVPCVZg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская область Генштаб Житомирская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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