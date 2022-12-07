Защитники Украины ударили по артиллерии, складам и пунктам управления оккупантов — Генштаб 7 декабря, 18:41 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об обстановке в Украине по состоянию на 18:00 среды, 7 декабря, на 287-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки от российских атак ракетами и беспилотниками пострадали жилые дома и другие гражданские объекты в Коростене Житомирской области, несколько населенных пунктов в Запорожской области. Оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня жилые кварталы Курахово Донецкой области;

угроза российских ударов по энергетическим объектам и критической инфраструктуре сохраняется;

на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага;

На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях войска страны-террориста обороняются и продолжают обстрелы населенных пунктов, на Бахмутском и Авдеевском направлениях — наступают;

украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, вооружения и техники, а также по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов. Защитники Украины сбили беспилотник Shahed-136 иранского производства;

ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления россиян, два района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерия и два склада боеприпасов.

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С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 92 740 своих военных, 2935 танков, 395 РСЗО, 211 средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолета, 1601 беспилотник, 16 кораблей и катеров и не только.

