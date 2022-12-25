ВСУ ударили по штабу оккупантов в Херсонской области, где собрались на совещание российские офицеры — Генштаб

25 декабря, 18:48
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Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 25 декабря, на 305-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области, больше десяти раз вели обстрелы из реактивных систем залпового огня. Только на Бахмутском и Авдеевском направлении вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов;
  • по всей Украине остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов;
  • россияне продолжают хаотически обстреливать освобожденные города и села вдоль правого берега Днепра. Так, Берислав Херсонской области систематически подвергается минометным обстрелам;
  • в Донецкой области уничтожено четыре вражеских САУ 2С7 Пион. В районе Забарино Херсонской области защитники Украины за предыдущие дни нанесли удар по штабу оккупантов, где собрались на совещание офицеры Южного военного округа армии страны-агрессора. Были ранены до 70 оккупантов, количество погибших уточняется;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла два удара по районам сосредоточения противника. Ракетные войска и артиллерия поразили пять российских пунктов управления и район сосредоточения оккупантов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0P6S9fN9Fn3kTHujdkRoaJ2iNGFVzx61mycQfub9xEBHyfmdDfNbAaq2SYWLQHrwfl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла около 102 050 своих солдат — из них 620 за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/TiBVyrCyVEw
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Генштаб Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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