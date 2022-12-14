Защитники Украины ударили по оккупантам в Запорожской области, раненых «вагнеровцев» отправили в венерологический диспансер — Генштаб 14 декабря, 18:57 Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 14 декабря, на 294-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба;



российские оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском;

за сутки враг нанес 23 авиа- и семь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Курахово и Константиновки Донецкой области, больше десяти раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону. Только на Запорожском и Херсонском направлениях российским обстрелам подверглись районы 28 населенных пунктов;

россияне запустили с направления восточного побережья Азовского моря иранские дроны Shahed-136/131, которые должны были атаковать критическую инфраструктуру Киевской области. Защитники Украины сбили все 13 БПЛА;

признаков формирования наступательных группировок оккупантов на Волынском и Полесском направлениях нет;

12 декабря защитники Украины нанесли удар по району сосредоточения оккупантов возле Вербового Запорожской области и уничтожили до десяти единиц вооружения и техники. Потери среди личного состава уточняются;

в оккупированном Луганске на территории кожвендиспансера лечат раненых боевиков ЧВК Вагнер;

украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян и три удара по позициям вражеских ЗРК;

ракетные войска и артиллерия поразили два российских пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 96 000 своих военных, за минувшие сутки — 740.