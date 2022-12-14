Защитники Украины ударили по оккупантам в Запорожской области, раненых «вагнеровцев» отправили в венерологический диспансер — Генштаб

14 декабря, 18:57
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Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 14 декабря, на 294-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба;

  • российские оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском;
  • за сутки враг нанес 23 авиа- и семь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Курахово и Константиновки Донецкой области, больше десяти раз вел обстрелы из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону. Только на Запорожском и Херсонском направлениях российским обстрелам подверглись районы 28 населенных пунктов;
  • россияне запустили с направления восточного побережья Азовского моря иранские дроны Shahed-136/131, которые должны были атаковать критическую инфраструктуру Киевской области. Защитники Украины сбили все 13 БПЛА;
  • признаков формирования наступательных группировок оккупантов на Волынском и Полесском направлениях нет;
  • 12 декабря защитники Украины нанесли удар по району сосредоточения оккупантов возле Вербового Запорожской области и уничтожили до десяти единиц вооружения и техники. Потери среди личного состава уточняются;
  • в оккупированном Луганске на территории кожвендиспансера лечат раненых боевиков ЧВК Вагнер;
  • украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники россиян и три удара по позициям вражеских ЗРК;
  • ракетные войска и артиллерия поразили два российских пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава оккупантов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02AbP5fLbw9FDL5MZBmvYA93zw13W6eFbySqpazfj8o7xaCDTja8uo5KhJRweg9T6Hl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 96 000 своих военных, за минувшие сутки — 740.

https://www.youtube.com/embed/1MMndUeWilU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Луганская область Генштаб Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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