Защитники Украины ударили по оккупантам на юге: до 100 раненых — Генштаб
Защитники Украины на линии фронта в Кременной, 6 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 6 января, на 317-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки российские оккупанты нанесли один ракетный удар и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе атаковали гражданскую инфраструктуру Донецкой и Днепропетровской областей. По всей Украине остается угроза авиа- и ракетных ударов врага;
- россияне продолжают мобилизацию для поддержки наступательного потенциала. Оккупанты сосредоточились на попытках полностью захватить Донецкую область, наступают на Бахмутском и безуспешно пытаются улучшить тактическое положение — на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других направлениях враг обороняется;
- войска страны-террориста по-прежнему находятся в приграничных районах на Волынском и Полесском направлениях, признаков формирования наступательной группировки нет;
- подтверждено, что 5 января защитники Украины нанесли удар по пункту дислокации оккупантов в Гавриловке Второй Херсонской области. В местные больницы привезли до 100 раненых россиян, данные о ликвидированных оккупантах уточняются;
- украинская авиация за сутки нанесла удар по району сосредоточения оккупантов, результаты уточняются;
- ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы и техники врага.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла 110 250 своих военных, за прошедшие сутки — 530.