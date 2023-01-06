Защитники Украины ударили по оккупантам на юге: до 100 раненых — Генштаб

6 января, 20:13
Поделиться:
Защитники Украины на линии фронта в Кременной, 6 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины на линии фронта в Кременной, 6 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 6 января, на 317-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли один ракетный удар и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе атаковали гражданскую инфраструктуру Донецкой и Днепропетровской областей. По всей Украине остается угроза авиа- и ракетных ударов врага;
  • россияне продолжают мобилизацию для поддержки наступательного потенциала. Оккупанты сосредоточились на попытках полностью захватить Донецкую область, наступают на Бахмутском и безуспешно пытаются улучшить тактическое положение — на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других направлениях враг обороняется;
  • войска страны-террориста по-прежнему находятся в приграничных районах на Волынском и Полесском направлениях, признаков формирования наступательной группировки нет;
  • подтверждено, что 5 января защитники Украины нанесли удар по пункту дислокации оккупантов в Гавриловке Второй Херсонской области. В местные больницы привезли до 100 раненых россиян, данные о ликвидированных оккупантах уточняются;
  • украинская авиация за сутки нанесла удар по району сосредоточения оккупантов, результаты уточняются;
  • ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы и техники врага.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла 110 250 своих военных, за прошедшие сутки — 530.

https://www.youtube.com/embed/ke4xOYGyGYU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Генеральный штаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X