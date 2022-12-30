Защитники Украины сбили восемь иранских дронов и ударили по оккупантам в районе Донецка — Генштаб

30 декабря, 18:57
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Подарки украинским пограничникам в Славянске, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Подарки украинским пограничникам в Славянске, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 30 декабря, на 310-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли 16 авиаударов, из них 15 — по гражданской инфраструктуре. Все восемь вражеских беспилотников Shahed-136 были сбиты. Также россияне 17 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, в результате вражеских артиллерийских обстрелов есть погибшие мирные жители;
  • противник продолжает наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях, пытается улучшить тактическое положение — на Купянском и Авдеевском;
  • признаков формирования вражеских наступательных группировок на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет;
  • по состоянию на 29 декабря больница в Беловодске Луганской области переполнена ранеными оккупантами;
  • в районе Донецка ранены и ликвидированы до десяти вооруженных оккупантов, уничтожены две единицы военной техники, еще три — повреждены;
  • украинская авиация за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, защитники сбили вражеский разведывательный беспилотник Орлан-10;
  • ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники врага, пять складов боеприпасов и радиолокационную станцию.

Видео дня

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0AXZxsQX6iUUS9dbHwu2NFhCyGJR7ZD4R8azDznETFnFVECFNLUyyZwAXmg9E2k4Pl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 105 250 своих военных (за минувшие сутки — 690), 3026 танков, 2010 артсистем, 423 РСЗО, 212 средств ПВО, 283 самолета, 268 вертолетов, 1740 беспилотников, 16 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/9yM8IaF3Ci8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецк Луганская область Генштаб БПЛА Авиаудары Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136

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