На юге Украины ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор 7 октября, 11:36 Украинские военные уничтожают авиацию противника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Утром в пятницу, 7 октября, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Вражеская авиация была сбита на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования Центр.

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«7 октября, около 8.00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением воздушного командования Центр Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 Аллигатор», — уточнили в ведомстве.

2 октября в недавно освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области обнаружили обломки истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которого не сообщали ранее.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ сбили уже 233 вертолета и 266 самолетов.

Потери боевой авиации у противника существенно возросли в последнее время. В Воздушных силах ВСУ пояснили, что это связано с тем, что российские оккупанты привлекают все больше авиации вблизи линии фронта. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

