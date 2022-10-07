На юге Украины ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор

7 октября, 11:36
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Украинские военные уничтожают авиацию противника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинские военные уничтожают авиацию противника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Утром в пятницу, 7 октября, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Вражеская авиация была сбита на юге Украины зенитным ракетным подразделением воздушного командования Центр.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=7rMK53E93zY

«7 октября, около 8.00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением воздушного командования Центр Воздушных Сил уничтожен ударный вертолет оккупантов Ка-52 Аллигатор», — уточнили в ведомстве.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0kF3A5GoPudYBDcXYTnrrKQbNwwcGVtqkrZxWG5jUmmckEsH3o2RAmuMgyScSL1YCl

2 октября в недавно освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области обнаружили обломки истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которого не сообщали ранее.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ сбили уже 233 вертолета и 266 самолетов.

Потери боевой авиации у противника существенно возросли в последнее время. В Воздушных силах ВСУ пояснили, что это связано с тем, что российские оккупанты привлекают все больше авиации вблизи линии фронта. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Российская авиация Аллигатор Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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