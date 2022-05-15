В небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет — Воздушные Силы

15 мая, 00:32
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Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Воздушные Силы и Сухопутные войска 14 мая уничтожили восемь воздушных целей российских оккупантов, среди которых один вражеский истребитель.

Война России против Украины — главные события 14 мая

В Командовании ВС ВСУ в Facebook сообщили, что около 18:00 в субботу, 14 мая, в Харьковской области был сбит 201-й российский истребитель. Также противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил уничтожила семь беспилотников противника. Авиация Воздушных Сил наносить ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов и в субботу уничтожила взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, десять бронированных машин и десятки врагов. Всего за сутки уничтожены:

Видео дня
  • один самолет (Су-30/Су-34);
  • семь БПЛА;
  • взводный опорный пункт;
  • КНП роты;
  • десять бронированных машин;
  • около 30 человек личного состава.
https://www.facebook.com/kpszsu/videos/745623660121539/

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 мая Россия потеряла уже 27 200 человек личного состава, 1218 танков, 200 самолетов, 163 вертолета, 13 кораблей и катеров, 411 беспилотников и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Истребитель ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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