В небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет — Воздушные Силы
Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Воздушные Силы и Сухопутные войска 14 мая уничтожили восемь воздушных целей российских оккупантов, среди которых один вражеский истребитель.
Война России против Украины — главные события 14 мая
В Командовании ВС ВСУ в Facebook сообщили, что около 18:00 в субботу, 14 мая, в Харьковской области был сбит 201-й российский истребитель. Также противовоздушная оборона Сухопутных войск и Воздушных Сил уничтожила семь беспилотников противника. Авиация Воздушных Сил наносить ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов и в субботу уничтожила взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, десять бронированных машин и десятки врагов. Всего за сутки уничтожены:
- один самолет (Су-30/Су-34);
- семь БПЛА;
- взводный опорный пункт;
- КНП роты;
- десять бронированных машин;
- около 30 человек личного состава.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 мая Россия потеряла уже 27 200 человек личного состава, 1218 танков, 200 самолетов, 163 вертолета, 13 кораблей и катеров, 411 беспилотников и не только.
Мы уже уничтожили столько танков, сколько они выпускают з 4-5 лет – Виктор Андрусив
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.