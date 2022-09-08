Авиация ВСУ нанесла более 30 ударов по опорным пунктам оккупантов, уничтожены вражеские самолеты, вертолеты и беспилотники — Генштаб

8 сентября, 08:11
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ВСУ уничтожают беспилотники российских оккупантов (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожают беспилотники российских оккупантов (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 30 авиаударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы войск РФ.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета Су-25, два вертолета Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников российских оккупантов на разных направлениях.

Видео дня

В ведомстве подчеркнули, что ракетные войска и артиллеристы ВСУ продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.

https://www.youtube.com/watch?v=I6zovq3226k

За сутки поражен командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.

В Генштабе также отметили, что враг постоянно ведет воздушную разведку беспилотниками.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MMMRt3eAYT9bSDxdu27E1bxs94vpoS1mfRdUiD4gt2AocQAQGVfs3ewSAjC1nNd8l

7 сентября в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия, ВСУ удалось сбить вражеский самолет Су-25. Это произошло под Балаклеей.

https://www.youtube.com/shorts/aZmN3O5qepU

В Херсонской области удалось уничтожить российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Авиация Война России против Украины российские потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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