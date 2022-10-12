На юге Украины ВСУ за 18 минут сбили четыре ударных вертолета войск РФ

12 октября, 13:53
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Украинские военные уничтожают авиацию противника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинские военные уничтожают авиацию противника (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Утром в среду, 12 октября, украинские военные за 18 минут сбили четыре ударных вертолета армии РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что вражеская авиация была сбита Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушны сил ВСУ с 8.40 по 8.58 утра.

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Предположительно, российские оккупанты лишились четырех вертолетов Ка-52, которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=JJUlVXcin8A

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные — за линией фронта.

«Боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится», — добавили в Воздушных силах ВСУ.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ сбили уже 235 вертолетов и 268 самолетов.

Потери боевой авиации у противника существенно возросли в последнее время. В Воздушных силах ВСУ пояснили, что это связано с тем, что российские оккупанты привлекают все больше авиации вблизи линии фронта. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Авиация Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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