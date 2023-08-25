«Всех волнует только Работино». Украинские войска расширяют прорыв в обороне России на юге — CNN 25 августа, 19:36 Сюжет Украинский флаг над Работино (Фото:Telegram Valerii Zaluzhnyi/via REUTERS)

Все больше признаков того, что украинские войска прорвали оборону России на южной части фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегического города Токмак, одновременно усиливая атаки на оккупированный Россией Крым.

Об этом идет речь в материале CNN.

Ожесточенные бои в районе Работино

В Генштабе ВСУ заявили 25 августа об успехах в направлении села Новопрокоповка и дальше на восток в направлении населенного пункта Очеретуватое. До этого украинская сторона сообщала о взятии под контроль села Работино, к югу от которого продолжаются бои.

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В Генштабе ВСУ заявляли, что украинские подразделения «укрепляют свои позиции, ведут артиллерийский огонь по выявленным объектам противника и проводят контрбатарейные операции».

Несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину ситуации на передовой для российских войск на нескольких участках южного фронта.

Один из самых известных среди них — WarGonzo — заявил, что украинцы закрепились в Работино «и атакуют Новопрокоповку, которая находится под сильным обстрелом». Также в Telegram-канале WarGonzo утверждается, что украинские войска одновременно атакуют в районе Вербового на востоке, где проиисходят ожесточенные бои.

Блогер под ником Рогозин на фронте, связанный с 58-й общевойсковой армией РФ, сообщил, что произошло скопление бронетехники украинской армии.

«Противник стягивает силы для решающего удара. Ему нужно выйти на Вербовое, потом на Токмак», — говорится в сообщении в этом Telegram-канале.

Еще один блогер с ником Белорусский силовик написал: «Главное, что сейчас действительно беспокоит — Работино. Пацанам там действительно тяжело, к вечеру бои были уже на юге н.п., где был противник. Объективно начинает ощущаться нехватка новой крови на передке, так как многие баты потеряли своих товарищей за все время боев по всей линии фронта».

Также пост о «тяжелейших боях» и «стремительном наступлении» украинских войск под прикрытием артиллерии и авиации в Работино появился в Telegram-канале Отряды кадыровцев.

«Противником организована доставка дополнительного БК в район н.п Малая Токмачка и снятие минно-взрывных заграждений в районе н.п. Вербовое», — говорится также в его публикации.

Тем временем Минобороны России утверждает, что в последних боях погибли 110 украинских солдат, а поставленная в Украину западная бронетехника уничтожена.

Гауляйтер России в Запорожской области Евгений Балицкий в разрез с российскими «военкорами» заявил 25 августа, что «ценой колоссальных потерь вчера [украинцы] смогли достичь первой линии обороны инженерных заграждений, но в основном они продвигаются даже без артиллерийской поддержки».

«В результате штурмовые группы противника, которым вчера удалось выйти на первую линию обороны, в одночасье были полностью уничтожены», — утверждал он.

О тяжелых потерях Украины, нанесенных российской артиллерией и авиацией, заявили и «другие российские источники», пишет CNN.

В то же время, в российском Telegram-канале Позывной осетин утверждается, что «потери с обеих сторон немаленькие», а «всех командиров с обеих сторон сейчас волнует только Работино».

CNN также ссылается на еще одного российского блогера, который назвал момент на поле боя критическим и заявил, что российским войскам необходимо как минимум полтора месяца удерживать позиции, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке фронта и изменить ситуацию на поле боя.

24 августа пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска перебрасывают дополнительные силы в Запорожскую область из Херсонской из-за тяжелых потерь оккупантов.

А глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщал, что после нескольких недель боев в Работино почти не осталось зданий.

«Наши солдаты медленно продвигаются вперед, но минные заграждения, которые они [россияне] установили, очень большие, и чтобы их преодолеть, нужно время», — цитирует его слова CNN.

По данным американского Института изуччения войны (ISW) украинские силы «продвинулись ближе ко второй линии обороны России в районе Работино… еще больше расширив прорыв российских оборонительных линий в этом районе». В ISW также заявили, что Россия будет выннуждена провести передислокации из-за отсутствия оперативных резервов.

Усиление атак на Крым

По словам как украинских чиновников, так и российских «военкоров», атаки украинских беспилотников рано утром 25 августа, похоже, причинили россиянам некоторый ущерб. Они последовали за серией украинских атак на этой неделе на российскую систему ПВО и ракетные объекты на западном побережье Крыма.

25 августа в Минобороны РФ заявили, что уничтожили 42 украинских дрона, а спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал атаки беспилотников «террористической деятельностью, поскольку по большей части они направлены на жилые дома».

Однако российский военный блогер Борис Рожин отметил, что атаки беспилотников стали «самым массовым налетом беспилотников на Крым за последние месяцы… Выбор целей для удара вполне понятен: важные аэродромы, позиционные районы ПВО, тренировочные лагеря».

Кирилл Буданов, глава Службы военной разведки Украины, заявил в эфире украинского телевидения 25 августа, что «важность этой операции, прежде всего, состоит в том, чтобы заставить людей поверить — людей даже не на территории материковой Украины, а в Крыму — помнить и верить в то, что победа не за горами. И их освобождение тоже не за горами».

«Когда будут, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим дело не закончится — будет наземная операция, будет возвращение наших территорий», — добавил он.

