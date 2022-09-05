ВСУ выбили оккупантов с позиций на Краматорском направлении, под Купянском россияне потеряли до 100 человек — Генштаб 5 сентября, 20:02 Защитники Украины на БТР (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 5 сентября, на 194-й день с начала полномасштабного российского вторжения.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



усилия оккупантов по-прежнему сосредоточены на попытках захватить Донецкую область, удержать временно захваченные территории в Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Остается угроза массированных авиа- и ракетных ударов по Украине, в акватории Черного моря россияне удерживают носители крылатых ракет Калибр;

по Украине, в акватории Черного моря россияне удерживают носители крылатых ракет Калибр; за сутки страна-террорист совершила более 40 обстрелов из РСЗО и более 25 авиаударов . Авиаударам, в частности, подверглись районы Залимана Харьковской области, Дмитровки, Богородичного, Зайцево, Кодемы, Соледара, Яковлевки, Красногоровки Донецкой области, Дорожнянки Запорожской области;

. Авиаударам, в частности, подверглись районы Залимана Харьковской области, Дмитровки, Богородичного, Зайцево, Кодемы, Соледара, Яковлевки, Красногоровки Донецкой области, Дорожнянки Запорожской области; на Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений, на Северском — оккупанты обстреляли приграничные районы в Черниговской и Сумской областях. На остальных направлениях войска страны-агрессора РФ продолжают обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру всеми имеющимися средствами;



на Южнобугском направлении оккупанты сосредоточились на обороне ранее занятых рубежей и позиций;

командование частей 1-го армейского корпуса оккупационной армии принудительно переводит срочников на контракт, чтобы они не могли уйти со службы в течение трех лет. Из-за того, что эта категория не получает одноразовые выплаты за подписание контрактов, морально-психологическое состояние российских оккупантов значительно снижается;

россияне отключили Каховскую ГЭС , из-за чего часть Херсонской и Запорожской областей была обесточена;

, из-за чего часть Херсонской и Запорожской областей была обесточена; защитники Украины успешно отбили вражеские попытки наступления в районах Белогоровки, Григоровки, Покровского, Бахмутского, Лозового, Спартака, Соледара, Зайцево и Семигорья. На Краматорском направлении Силы обороны Украины выбили оккупантов с ранее занятых позиций;

в районах Белогоровки, Григоровки, Покровского, Бахмутского, Лозового, Спартака, Соледара, Зайцево и Семигорья. На Краматорском направлении с ранее занятых позиций; авиация Сил обороны за сутки нанесла более 15 ударов по вражеским скоплениям живой силы, техники и других военных объектов;

в районе Купянска Харьковской области враг потерял более 100 человек убитыми и ранеными, было уничтожено две российских боевых машины. В Херсоне потери оккупантов составили 30 человек личного состава и три танка. В районе Антоновского моста и переправы уничтожены российский зенитный комплекс и шесть грузовиков;

убитыми и ранеными, было уничтожено две российских боевых машины. В Херсоне потери оккупантов составили 30 человек личного состава и три танка. В районе Антоновского моста и переправы уничтожены российский зенитный комплекс и шесть грузовиков; благодаря действиям защитников Украины выведены из строя переправы в районе Херсона, оккупанты не смогли восстановить переброску войск через Днепр.

Видео дня

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 49800 своих военных, 2068 танков, 236 самолетов, 206 вертолетов, 867 беспилотников и не только.

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