ВСУ продвинулись на Донецком направлении: в Генштабе сообщили подробности 15 декабря, 13:12 ВСУ держат оборону в Донецкой области и контрнаступают (Фото:Leah Millis/Reuters)

За минувшую неделю ВСУ удалось продвинуться на Донецком направлении в районе населенного пункта Диброва Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва», — отметил он.

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Громов добавил, что на Лиманском направлении украинские военные противостояли попыткам войск РФ вести наступательные действия в районе населенных пунктов Макеевка, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное.

Диброва Донецкой области находится в Лиманском районе. Населенный пункт был освобожден от российских оккупантов в ходе контрнаступления ВСУ на Лиман.

На фронте в Донецкой области на данный момент сохраняется наиболее сложная ситуация. Украинская армия пытается сдержать наступление войск РФ в районе Бахмута.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

4 декабря спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

