Оккупанты безуспешно пытались наступать на трех направлениях, ВСУ поразили их пункт управления — Генштаб 25 июня, 20:14 Украинский военный осматривает дом в освобожденном Сторожевом (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

За прошедшие сутки российские оккупационные войска пытались наступать на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, но успеха не имели. В течение суток там произошло 20 боевых столкновений.

Об этом сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 25 июня.

Ночью враг нанес шесть ударов зенитными ракетами С-300 по гражданским объектам в Запорожской области. Также за последние сутки оккупанты нанесли 25 авиационных ударов и совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

и оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. В частности, за прошедшие сутки группа российских диверсантов попыталась проникнуть через госграницу Украины в районе населенного пункта Родионовка. Эта попытка закончилась неудачей — диверсанты понесли потери и отступили. Также оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходино, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочковое, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григорьевка, Отрадное в Харьковской области.

и направлениях противник сохраняет военное присутствие, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. В частности, за прошедшие сутки группа российских диверсантов попыталась проникнуть через госграницу Украины в районе населенного пункта Родионовка. Эта попытка закончилась неудачей — диверсанты понесли потери и отступили. Также оккупанты осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходино, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочковое, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григорьевка, Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Роздоловки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка в Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Роздоловки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка в Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Григорьевки и Миньковки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Сухой Балки в Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Григорьевки и Миньковки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Сухой Балки в Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское.

противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское. На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ. Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области. Осуществили артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди которых Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье Гуляйполе Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Милово, Берислав, Казацкое, Львовское, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские военные уничтожили разведывательный беспилотник россиян оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления оккупантов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов, станцию РЭБ и три вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.

