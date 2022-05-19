Залужный: Мы отобрали у России инициативу и провели ряд успешных контрнаступлений 19 мая, 22:03 Цей матеріал також доступний українською Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал, что Украина в ходе полномасштабной войны смогла отобрать у России стратегическую инициативу.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Как сообщается на странице Залужного в Facebook, 19 мая он принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной.



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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что первый месяц войны был переломным — Украина это понимала и смогла отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести ему критические потери и заставить отказаться от главной цели — захват Киева.

«Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении», — рассказал он.



Залужный сказал, что защитники Мариуполя своими героическими действиями сдержали многотысячную группировку российских оккупантов и позволили Силам обороны Украины оборудовать оборонные рубежи на других направлениях.

"…Методы нацистов не изменились. Это тотальное уничтожение гражданских объектов, убийство мирных людей, это гуманитарная катастрофа, невозможность поставок гуманитарных грузов. Противник прекрасно понимал и понимает, что творит. Перехваты разговоров российского военного командования подтверждают, что они делали все это сознательно… В среднем [россияне выпускают] 10−14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и странам-членам НАТО. Ведь любая такая ракета несет 400−600 кг тротила", — добавил он.



13 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцев ожидают чрезвычайно сложные недели полномасштабного вторжения РФ, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.



До этого заместительница министра обороны Анна Маляр сказала, что Украина выиграла первую фазу войны, развязанной Россией: оккупанты не достигли ни одной из поставленных целей и понесли тяжелые потери.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла 28 500 человек личного состава, 1254 танка, 203 самолета, 167 вертолета, 455 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

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