ВСУ оттесняют российских оккупантов в Харьковской области на двух направлениях — глава ОГА 30 марта, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Украинский боец в Харьковской области, 29 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

ВСУ постепенно вытесняют российских оккупантов из Харьковской области, в частности, по Дергачевскому и Роганскому направлениях. Об этом написал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram.

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«ВСУ постепенно выгоняют врага, в том числе по Дергачевскому, Роганскому направлениям. Сегодня утром около 11 часов в Харьковском районе наши силы воздушной обороны сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась», — сообщил глава ОГА.



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По словам Синегубова, самой критической точкой остается Изюм, там идут бои. Российские оккупанты продолжают хаотический обстрел районов, выпускают снаряды из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, чтобы дестабилизировать ситуацию и не дать вернуться к обычной жизни.

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