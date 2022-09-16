ВСУ точным ударом сорвали попытку оккупантов восполнить потери — Генштаб 16 сентября, 20:03 Уничтоженная российская военная техника в Харьковской области, 15 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 16 сентября, на 205-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



усилия врага направлены на попытки полностью захватить Донецкую область, организовать оборону, удержать захваченные территории и сорвать активные действия защитников Украины. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, на отдельных направлениях — перегруппировываются и вводят резервы;

россияне продолжают совершать военные преступления и обстреливать жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. За сутки противник нанес четыре ракетных, пять авиаударов и 12 раз обстреливал из систем РСЗО объекты на территории Украины;

и объекты гражданской инфраструктуры. За сутки противник нанес четыре ракетных, пять авиаударов и 12 раз обстреливал из систем РСЗО объекты на территории Украины; вражеские удары и обстрелы повредили более 18 населенных пунктов — Харьков, Золочев, Дружковку, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинку, Полтавку, Малые Щербаки, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовку;

— Харьков, Золочев, Дружковку, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинку, Полтавку, Малые Щербаки, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовку; россияне размещают свои войска и технику в учебных заведениях на временно захваченных территориях. Так, в Фомовке Луганской области оккупанты поставили свою технику на территории местного аграрного лицея, а в корпусах устроили свой личный состав. Та же ситуация в Подолах ( Харьковская область), Черниговке ( Запорожская область) и Подстепном ( Херсонская область);

Харьковская область), Черниговке Запорожская область) и Подстепном Херсонская область); на Южнобугском направлении оккупанты вводят режим усиленной безопасности , а некоторым жителям Херсонской области запретили приближаться к переправам;

, а некоторым жителям Херсонской области запретили приближаться к переправам; благодаря действиям защитников Украины у оккупантов каждый день серьезные потери , что значительно влияет на их психологическое состояние. В Херсонской области российские военные тактического звена жалуются, что могут вернуться домой только через ранение либо смерть;

, что значительно влияет на их психологическое состояние. В Херсонской области российские военные тактического звена жалуются, что могут вернуться домой только через ранение либо смерть; ВСУ отбили вражеские атаки в районах Веселой Долины, Бахмута, Зайцево, Авдеевки и Новомихайловки и нанесли потери оккупантам;

в районах Веселой Долины, Бахмута, Зайцево, Авдеевки и Новомихайловки и нанесли потери оккупантам; авиация Сил обороны Украины нанесла удары по четырем районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов и одному опорному пункту;

подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили российский Су-24 , две крылатые ракеты и один беспилотник;

, две крылатые ракеты и один беспилотник; защитники Украины нанесли удар по станции разгрузки и сорвали пополнение российских войск резервами. В зону поражения также попали два района сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-террорист РФ потеряла около 54 050 своих военных, 2199 танков, 168 средств ПВО, 250 самолетов, 216 вертолетов, 15 кораблей и катеров и не только.



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