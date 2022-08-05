ВСУ отогнали оккупантов от Марьинки, те не смогли продвинуться к Авдеевке и Пескам — Генштаб 5 августа, 20:14 Защитники Украины стреляют из РСЗО Буревій, 4 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 5 августа, на 163-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



на Северском направлении оккупанты удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения войск западного военного округа и занимаются оборудованием позиций. Враг обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Железного Моста и Гремяча Черниговской и Стариково Сумской областей;

оккупанты удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения войск западного военного округа и занимаются оборудованием позиций. Враг обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Железного Моста и Гремяча Черниговской и Стариково Сумской областей; на Слобожанском направлении оккупанты пытаются помешать защитникам Украины возобновить наступление;

оккупанты пытаются помешать защитникам Украины возобновить наступление; на Харьковском направлении россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы Харькова, Русской Лозовой, Коробочкино, Черкасских Тишков, Старого Салтова, Верхнего Салтова;

россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы Харькова, Русской Лозовой, Коробочкино, Черкасских Тишков, Старого Салтова, Верхнего Салтова; на Славянском направлении оккупанты не вели наступление, обстреливали из артиллерии окрестности Богородичного, Долины, Дибровного, Великой Камышевахи и Родного;

оккупанты не вели наступление, обстреливали из артиллерии окрестности Богородичного, Долины, Дибровного, Великой Камышевахи и Родного; на Донецком направлении армия страны-террориста сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки, пытается создать условия для захвата Соледара и Бахмута, а также для того, чтобы оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка;

армия страны-террориста сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки, пытается создать условия для захвата Соледара и Бахмута, а также для того, чтобы оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка; на Краматорском и Бахмутском направлениях россияне использовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов возле Северска, Григоровки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлевки и Кодемы, нанесли авиаудар возле Вершины;

россияне использовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов возле Северска, Григоровки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлевки и Кодемы, нанесли авиаудар возле Вершины; оккупанты безуспешно пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины, отступили;

на Авдеевском направлении враг обстрелял районы Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки, безуспешно пытался продвинуться в сторону Красногоровки, Авдеевки и Песков ;

враг обстрелял районы Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки, безуспешно ; на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Марьинки, Владимировки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоандреевки, Каменского, Новоселки, Чаривного, Новополя, Гулайполя и Нескучного;

оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Марьинки, Владимировки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоандреевки, Каменского, Новоселки, Чаривного, Новополя, Гулайполя и Нескучного; защитники Украины успешно отбили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили оккупантов бежать;

и заставили оккупантов бежать; на Южнобугском направлении армия страны-агрессора РФ пытается удержать позиции и не допустить, чтобы украинские войска создали условия для контрнаступления;

армия страны-агрессора РФ пытается удержать позиции и не допустить, чтобы украинские войска создали условия для контрнаступления; враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степовая Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоревка, Красная Долина, Зеленый Гай, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополиное, Потемкино, Ольгино и Никополь, с помощью авиации нанес удары возле Лозового, Великого Артакового и Андреевки;

оккупанты пытались наступать в направлении Лозового и отступили благодаря решительным действиям защитников Украины;

и отступили благодаря решительным действиям защитников Украины; Россия удерживает в акватории Черного и Азовского морей четыре носителя крылатых ракет, готовых к применению высокоточного оружия;

подразделения ВСУ успешно выполняют ракетно-артиллерийские огневые задачи на определенных направлениях. Оккупанты ощущают острый дефицит обученного и «хоть как-то мотивированного» пополнения для своих подразделений, которые несут потери.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 650 своих военных, 1792 танка, 260 РСЗО, 950 артиллерийских систем, 223 самолета, 191 вертолет, 742 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

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