Попытка наступления оккупантов в Херсонской области захлебнулась — Генштаб

25 августа, 19:21
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Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 25 августа, на 183-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

Читайте также:
  • угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси сохраняется;
  • на Северском направлении российские оккупанты удерживают отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия защитников Украины;
  • россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Гая, Железного Моста и Горска Черниговской области, Бачевска, Вольной Слободы и Стукаловки Сумской области из ствольной артиллерии;
  • на Харьковском направлении войска страны-террориста РФ обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии Одноробовку, Цуповку, Прудянку, Базалиевку, Циркуны, Петровку, Великие Проходы, Питомник, Ивановку, Коробочкино, Слобожанское и Чепель, вражеская авиация обстреляла районы Питомника, Пришиба и Залимана;
  • оккупанты безуспешно пытались наступать возле Петровки и отступили с потерями;
  • на Славянском направлении российским обстрелам из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы Великой Камышевахи, Крансополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного;
  • защитники Украины отбили попытку оккупантов наступать возле Долины и Дмитровки;
  • на Краматорском направлении россияне обстреливали районы Спорного, Звановки, Северска и Пришиба, безуспешно пытались улучшить тактическое положение под Старым Караваном и отступили;
  • на Бахмутском направлении оккупанты продолжали обстрелы возле Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого и Кодемы, вражеская авиация обстреливала окрестности Соледара, Зайцевого, Кодемы и Яковлевки;
  • враг пытался штурмом продвинуться возле Кодемы и Бахмутского, отступил с потерями;
  • на Авдеевском направлении оккупанты наносили авиаудары, вели огонь из танков, ствольной артиллерии и РСЗО, пытаясь оттеснить украинские подразделения и нанести удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры в районе Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Зализного и Александрополя;
  • противник пытался прорвать оборону ВСУ в районе Первомайского и отступил после жесткого отпора защитников Украины;
  • на Новопавловском направлении россияне обстреливали районы Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки, нанесли авиаудары возле Владимировки, Угледара и Павловки;
  • на Запорожском направлении российские военные обстреливали позиции украинских войск возле Гуляйпольского, Орехова, Зализничного, Шевченко и Ольговского, наносили авиаудары по районам Орехова, Гуляйпольского, Щербаков и Малых Щербаков;
  • на Южнобугском направлении враг пытается удержать занятые позиции, продолжает обстрелы вдоль линии столкновения, нанес авиаудары под Белой Криницей;
  • под Благодатным оккупанты отступили с потерями после неудачной попытки разведки боем, попытка вражеского наступления в районе Таврического захлебнулась под огнем Сил обороны Украины.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZvS6ZHH2VqLrEPw2HHfWDWQpSRALeLsz3sZ3TNcJaPAE4yVtSp8Q5bKj6L5vR5Xtl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла 45,8 тыс. личного состава, 1929 танков, 272 РСЗО, 1037 артиллерийских систем, 234 самолета, 202 вертолета, 828 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/lPiLjag7SHE
Редактор: Нина Григорская

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