Попытка наступления оккупантов в Херсонской области захлебнулась — Генштаб 25 августа, 19:21 Защитники Украины на линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 25 августа, на 183-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси сохраняется;



на Северском направлении российские оккупанты удерживают отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия защитников Украины;

российские оккупанты удерживают отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия защитников Украины; россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Гая, Железного Моста и Горска Черниговской области, Бачевска, Вольной Слободы и Стукаловки Сумской области из ствольной артиллерии;

на Харьковском направлении войска страны-террориста РФ обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии Одноробовку, Цуповку, Прудянку, Базалиевку, Циркуны, Петровку, Великие Проходы, Питомник, Ивановку, Коробочкино, Слобожанское и Чепель, вражеская авиация обстреляла районы Питомника, Пришиба и Залимана;

войска страны-террориста РФ обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии Одноробовку, Цуповку, Прудянку, Базалиевку, Циркуны, Петровку, Великие Проходы, Питомник, Ивановку, Коробочкино, Слобожанское и Чепель, вражеская авиация обстреляла районы Питомника, Пришиба и Залимана; оккупанты безуспешно пытались наступать возле Петровки и отступили с потерями;

возле Петровки и отступили с потерями; на Славянском направлении российским обстрелам из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы Великой Камышевахи, Крансополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного;

российским обстрелам из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы Великой Камышевахи, Крансополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного; защитники Украины отбили попытку оккупантов наступать возле Долины и Дмитровки;

возле Долины и Дмитровки; на Краматорском направлении россияне обстреливали районы Спорного, Звановки, Северска и Пришиба, безуспешно пытались улучшить тактическое положение под Старым Караваном и отступили;

россияне обстреливали районы Спорного, Звановки, Северска и Пришиба, безуспешно под Старым Караваном и отступили; на Бахмутском направлении оккупанты продолжали обстрелы возле Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого и Кодемы, вражеская авиация обстреливала окрестности Соледара, Зайцевого, Кодемы и Яковлевки;

оккупанты продолжали обстрелы возле Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого и Кодемы, вражеская авиация обстреливала окрестности Соледара, Зайцевого, Кодемы и Яковлевки; враг пытался штурмом продвинуться возле Кодемы и Бахмутского, отступил с потерями;

возле Кодемы и Бахмутского, отступил с потерями; на Авдеевском направлении оккупанты наносили авиаудары, вели огонь из танков, ствольной артиллерии и РСЗО, пытаясь оттеснить украинские подразделения и нанести удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры в районе Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Зализного и Александрополя;

оккупанты наносили авиаудары, вели огонь из танков, ствольной артиллерии и РСЗО, пытаясь оттеснить украинские подразделения и нанести удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры в районе Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Зализного и Александрополя; противник пытался прорвать оборону ВСУ в районе Первомайского и отступил после жесткого отпора защитников Украины;

в районе Первомайского и отступил после жесткого отпора защитников Украины; на Новопавловском направлении россияне обстреливали районы Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки, нанесли авиаудары возле Владимировки, Угледара и Павловки;

россияне обстреливали районы Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки, нанесли авиаудары возле Владимировки, Угледара и Павловки; на Запорожском направлении российские военные обстреливали позиции украинских войск возле Гуляйпольского, Орехова, Зализничного, Шевченко и Ольговского, наносили авиаудары по районам Орехова, Гуляйпольского, Щербаков и Малых Щербаков;

российские военные обстреливали позиции украинских войск возле Гуляйпольского, Орехова, Зализничного, Шевченко и Ольговского, наносили авиаудары по районам Орехова, Гуляйпольского, Щербаков и Малых Щербаков; на Южнобугском направлении враг пытается удержать занятые позиции, продолжает обстрелы вдоль линии столкновения, нанес авиаудары под Белой Криницей;

враг пытается удержать занятые позиции, продолжает обстрелы вдоль линии столкновения, нанес авиаудары под Белой Криницей; под Благодатным оккупанты отступили с потерями после неудачной попытки разведки боем, попытка вражеского наступления в районе Таврического захлебнулась под огнем Сил обороны Украины.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла 45,8 тыс. личного состава, 1929 танков, 272 РСЗО, 1037 артиллерийских систем, 234 самолета, 202 вертолета, 828 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

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