Оккупанты бегут из Берислава Херсонской области, ВСУ отбили российские атаки в районе девяти населенных пунктов — Генштаб
Защитник Украины на позиции в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 21 октября, на 240-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
- защитники Украины за сутки отбили атаки россиян в районах Терновой Харьковской области, Белогоровки и Золотаревки Луганской области, Лимана, Соледара, Озаряновки, Одрадовки и Первомайского Донецкой области;
- враг за сутки нанес четыре ракетных и десять авиаударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись районы около восьми населенных пунктов, среди которых Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области;
- в Пинском и Столинском районах Беларуси режим Александра Лукашенко запретил снимать любые видео. В военкоматах продолжают уточнять личные данные мужчин призывного возраста и «подчеркивают на готовности к вызову»;
- по данным Генштаба, в Бериславе Херсонской области с 19 октября перестали работать все оккупационные «органы власти». Из города уезжают коллаборанты, вывозят семьи и имущество;
- на временно захваченных территориях в Луганской области россияне пытаются улучшить телерадиовещания;
- подтверждено, что 19 октября защитники Украины нанесли удар по понтонной переправе под Антоновским мостом в Херсонской области;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов, поразила три вражеских опорных пункта, десять районов сосредоточения вооружения и техники, три позиции ЗРК;
- ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили пункт управления и вражеский ЗРК С-300.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла 66750 своих военных, 2573 танка, 1648 артиллерийских систем, 189 средств ПВО, 269 самолетов, 243 вертолета, 1324 беспилотника, 16 кораблей и катеров и не только.