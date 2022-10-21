Оккупанты бегут из Берислава Херсонской области, ВСУ отбили российские атаки в районе девяти населенных пунктов — Генштаб

21 октября, 19:37
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Защитник Украины на позиции в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Защитник Украины на позиции в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 21 октября, на 240-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
  • защитники Украины за сутки отбили атаки россиян в районах Терновой Харьковской области, Белогоровки и Золотаревки Луганской области, Лимана, Соледара, Озаряновки, Одрадовки и Первомайского Донецкой области;
  • враг за сутки нанес четыре ракетных и десять авиаударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись районы около восьми населенных пунктов, среди которых Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области;
  • в Пинском и Столинском районах Беларуси режим Александра Лукашенко запретил снимать любые видео. В военкоматах продолжают уточнять личные данные мужчин призывного возраста и «подчеркивают на готовности к вызову»;
  • по данным Генштаба, в Бериславе Херсонской области с 19 октября перестали работать все оккупационные «органы власти». Из города уезжают коллаборанты, вывозят семьи и имущество;
  • на временно захваченных территориях в Луганской области россияне пытаются улучшить телерадиовещания;
  • подтверждено, что 19 октября защитники Украины нанесли удар по понтонной переправе под Антоновским мостом в Херсонской области;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов, поразила три вражеских опорных пункта, десять районов сосредоточения вооружения и техники, три позиции ЗРК;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили пункт управления и вражеский ЗРК С-300.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027fdzthL1r7uQJ4dd1eZAbRNTAcEkR86tjkoqctoY3mBdRmKTkURZhSbV3Khx4Hahl

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла 66750 своих военных, 2573 танка, 1648 артиллерийских систем, 189 средств ПВО, 269 самолетов, 243 вертолета, 1324 беспилотника, 16 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/hdYrM740Fp0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Луганская область Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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