Оккупанты бегут из Берислава Херсонской области, ВСУ отбили российские атаки в районе девяти населенных пунктов — Генштаб 21 октября, 19:37 Защитник Украины на позиции в Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 21 октября, на 240-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях;

защитники Украины за сутки отбили атаки россиян в районах Терновой Харьковской области, Белогоровки и Золотаревки Луганской области, Лимана, Соледара, Озаряновки, Одрадовки и Первомайского Донецкой области;

в районах Терновой Харьковской области, Белогоровки и Золотаревки Луганской области, Лимана, Соледара, Озаряновки, Одрадовки и Первомайского Донецкой области; враг за сутки нанес четыре ракетных и десять авиаударов , совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись районы около восьми населенных пунктов, среди которых Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области;

, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ракетным ударам подверглись районы около восьми населенных пунктов, среди которых Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области; в Пинском и Столинском районах Беларуси режим Александра Лукашенко запретил снимать любые видео. В военкоматах продолжают уточнять личные данные мужчин призывного возраста и «подчеркивают на готовности к вызову»;

по данным Генштаба, в Бериславе Херсонской области с 19 октября перестали работать все оккупационные « органы власти» . Из города уезжают коллаборанты, вывозят семьи и имущество;

. Из города уезжают коллаборанты, вывозят семьи и имущество; на временно захваченных территориях в Луганской области россияне пытаются улучшить телерадиовещания;

подтверждено, что 19 октября защитники Украины нанесли удар по понтонной переправе под Антоновским мостом в Херсонской области;

авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов , поразила три вражеских опорных пункта, десять районов сосредоточения вооружения и техники, три позиции ЗРК;

, поразила три вражеских опорных пункта, десять районов сосредоточения вооружения и техники, три позиции ЗРК; ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили пункт управления и вражеский ЗРК С-300.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла 66750 своих военных, 2573 танка, 1648 артиллерийских систем, 189 средств ПВО, 269 самолетов, 243 вертолета, 1324 беспилотника, 16 кораблей и катеров и не только.