ВСУ отбили наступление войск РФ в районе семи населенных пунктов в двух областях — Генштаб 9 сентября, 08:38 ВСУ успешно отбили атаки российских оккупантов на ряде направлений (Фото:МО/Facebook)

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили наступление войск РФ в районе семи населенных пунктов на востоке Украины.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, украинские военные успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье и Плоске в Харьковской области, а также в районе Майорска, Безымянного и Каменки Донецкой области.

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За сутки авиация Сил обороны Украины также совершила более 20 ударов по позициям российских оккупантов.

Поражены два взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три зенитных ракетных комплекса. Удалось уничтожить четыре вражеских беспилотника и вертолет Ка-52. Потери войск РФ уточняются.

В Генштабе также рассказали о ситуации на Донбассе.

Так, на Славянском направлении оккупанты открывали огонь в районе Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;

На Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка.

На Авдеевском направлении было неспокойно в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного.

На Бахмутском направлении противник бил вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого.

На Новопавловском направлении — возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

В Харьковской области идет контрнаступление ВСУ. В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

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