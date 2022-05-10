Ликвидировали 260 оккупантов. ВСУ отбили четыре атаки российских войск на Востоке

10 мая, 21:32
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Украинские военные в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

ВСУ за сутки, 10 мая, отбили четыре атаки российских военных, говорится в сообщении оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Уточняется, что за сутки украинские защитники уничтожили:

  • личного состава — до 260;
  • танков — 4;
  • БТР — 2;
  • БМП — 2;
  • САУ — 4;
  • АТТ — 7;
  • БПЛА — 2.
Видео дня

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26000 личного состава.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война в Украине

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