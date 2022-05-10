Ликвидировали 260 оккупантов. ВСУ отбили четыре атаки российских войск на Востоке
Украинские военные в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
ВСУ за сутки, 10 мая, отбили четыре атаки российских военных, говорится в сообщении оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.
Война России против Украины — главные события 10 мая
Уточняется, что за сутки украинские защитники уничтожили:
- личного состава — до 260;
- танков — 4;
- БТР — 2;
- БМП — 2;
- САУ — 4;
- АТТ — 7;
- БПЛА — 2.
По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26000 личного состава.
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