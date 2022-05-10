Ликвидировали 260 оккупантов. ВСУ отбили четыре атаки российских войск на Востоке 10 мая, 21:32 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

ВСУ за сутки, 10 мая, отбили четыре атаки российских военных, говорится в сообщении оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Уточняется, что за сутки украинские защитники уничтожили:

личного состава — до 260;

танков — 4;

БТР — 2;

БМП — 2;

САУ — 4;

АТТ — 7;

БПЛА — 2.

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По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26000 личного состава.

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