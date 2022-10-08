Больницы не могут справиться с потоком раненых оккупантов, ВСУ отбили атаки в районе шести населенных пунктов — Генштаб

8 октября, 19:23
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 8 октября, на 227-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях, ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
  • россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, оборудуют оборонные рубежи и позиции и проводят воздушную разведку, продолжают удары по критической инфраструктуре и жилым домам гражданского населения;
  • от российских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. В частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. Для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе;
  • противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов;
  • подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. Туда направлен дополнительный медперсонал;
  • Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
  • авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Орлан.
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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