Больницы не могут справиться с потоком раненых оккупантов, ВСУ отбили атаки в районе шести населенных пунктов — Генштаб
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 8 октября, на 227-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях, ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
- россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, оборудуют оборонные рубежи и позиции и проводят воздушную разведку, продолжают удары по критической инфраструктуре и жилым домам гражданского населения;
- от российских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. В частности, Беловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. Для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе;
- противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не справляются с потоком раненых оккупантов;
- подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков. Туда направлен дополнительный медперсонал;
- Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны.
- авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Орлан.
- ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов.