У оккупантов проблемы с обеспечением мобилизованных, ВСУ отбили атаки в районе 13 населенных пунктов — Генштаб 7 октября, 19:21 Защитники Украины (Фото:Національна гвардія України)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 7 октября, на 226-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях, ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях ;

; россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, оборудуют оборонные рубежи и позиции и проводят воздушную разведку, продолжают удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам на разных направлениях;

от российских ударов пострадали больше десяти населенных пунктов , среди которых Гуляйпольское, Запорожье, Николаев, Славгород, Новоандреевка, Редкодуб. Для атак на Запорожье и Николаев враг использовал четыре дрона иранского производства Shahed-136;

, среди которых Гуляйпольское, Запорожье, Николаев, Славгород, Новоандреевка, Редкодуб. Для атак на Запорожье и Николаев враг использовал четыре дрона иранского производства Shahed-136; Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Выемки, Бахмута, Бахмутского, Красной Горы, Майорска, Андреевки, Первомайского, Веселого, Каменки, Победы, Невельского, Новомихайловки и Терновых Под;

оккупантов в районах Выемки, Бахмута, Бахмутского, Красной Горы, Майорска, Андреевки, Первомайского, Веселого, Каменки, Победы, Невельского, Новомихайловки и Терновых Под; в оккупированной Горловке «силовики» запугивают жителей некоторых районов, которые не поддержали « присоединение» к стране-агрессору РФ на фейковом « референдуме». На оккупированных территориях ищут мужчин, которые скрываются от принудительной мобилизации, задерживают их и силой отправляют восполнять потери 1-го армейского корпуса оккупантов;

некоторых районов, которые не поддержали присоединение» к стране-агрессору РФ на фейковом референдуме». На оккупированных территориях ищут мужчин, которые скрываются от принудительной мобилизации, задерживают их и силой отправляют восполнять потери 1-го армейского корпуса оккупантов; у России серьезные проблемы с материальным обеспечением мобилизованных : в начале октября из 8 тысяч мобилизованных, находящихся на базе новосибирского высшего командного училища, максимум половину обеспечили формой. Россияне получают только полевую форму и обувь, остальное снаряжение оккупанты должны покупать сами или пытаться получить в качестве « гуманитарной помощи»;

: в начале октября из 8 тысяч мобилизованных, находящихся на базе новосибирского высшего командного училища, максимум половину обеспечили формой. Россияне получают только полевую форму и обувь, остальное снаряжение оккупанты должны покупать сами или пытаться получить в качестве гуманитарной помощи»; на юге оккупанты продолжают нести потери : в районе Каховки были уничтожены вражеская техника и личный состав, а возле Борозенского россияне в результате эффективного удара защитников Украины потеряли до десяти человек погибшими и до 20 ранеными;

: в районе Каховки были уничтожены вражеская техника и личный состав, а возле Борозенского россияне в результате эффективного удара защитников Украины потеряли до десяти человек погибшими и до 20 ранеными; авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов и поразила восемь мест сосредоточения вооружения и техники, а также три ЗРК. Уничтожены два российских БПЛА и два вертолета;

и поразила восемь мест сосредоточения вооружения и техники, а также три ЗРК. Уничтожены два российских БПЛА и два вертолета; ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по одному району сосредоточения живой силы, вооружения и техники, уничтожили понтонную переправу и комплекс РЭБ.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла около 61 680 своих военных, 2466 танков, 1455 артсистем, 177 средств ПВО, 266 самолетов, 233 вертолета, 1067 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.