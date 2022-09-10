199-й день войны. ВСУ освобождают Харьковщину, Минобороны РФ оправдывает бегство своих войск, Пушилин уехал из Донецка — главное 10 сентября, 23:28 ВСУ уже 199 дней противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Суббота, 10 сентября — 199-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

ВСУ продолжают контрнаступление на востоке и юге

В Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ продолжают освобождать украинские территории в Харьковской и Херсонской областях. В то же время, информацию об освобожденных населенных пунктах по соображениям безопасности пообещали предоставить позже.

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Официально власти уже подтвердили освобождение Балаклеи и части Купянска, а также Василенкового и Артемовки.

Кроме того, появилась информация о деоккупации Изюма. По словам командира батальона Свобода Петра Кузыка, россияне бежали с города.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные также подошли к окрестностям Лисичанска, который находится под российской оккупацией с начала июля.

Боевые действия в рамках контрнаступления ВСУ продолжаются и в окрестностях Лимана Донецкой области, в 50 километрах от Изюма.

В то же время на севере ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров. Какие именно населенные пункты были освобождены в ОК Юг пообещали сообщить позже.

В общей сложности по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.

Россия признала свое отступление с Харьковского направления

В Минобороны РФ оправдывают отступление своей армии на Харьковском направлении те, что для достижения целей «спецоперации» якобы было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Так, в течение трех суток якобы была проведена операция по сворачиванию и организованной переброске изюмско-баллаклейской группировки войск на территорию так называемой «ДНР».



«Во время этой операции был проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам, по врагу наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», — заявили россияне.

Денис Пушилин покинул Донецк — СМИ

24 канал сообщил, что марионетка Кремля глава российской террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин покинул оккупированный Донецк.

Издание, ссылаясь на источники в разведке, пишет, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, и на фоне этого из города начали бежать российские боевики. Вероятно, они могли уехать в Россию.

Ранее сегодня днем Пушилин опубликовал видео, на котором он уезжает в машине в неизвестном направлении. При этом коллаборант заявил, что он «остается на связи» с оккупационной администрацией.

На деоккупированных территориях ловят коллаборантов и фиксируют военные преступления

В Купянске работники ДБР задержали так называемого начальника оккупационной «полиции» города Балаклея, который недавно был освобожден ВСУ. Коллаборант пытался скрыться на подконтрольной РФ части Луганской области.



Также СБУ разоблачила двух коллаборантов из освобожденного Купянска. В городе, кроме того, задержали учителей, приехавших из РФ, чтобы накачивать украинских детей российской пропагандой.

В освобожденном от российских войск селе Граково на Харьковщине полиция эксгумировала тела двух убитых мужчин. Оккупанты заставили местного жителя их закопать. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Киев приехала глава МИД Германии Бербок



В Киев с неанонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Это ее второй приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения России

Министр посетила Большую Дымерку под Киевом и пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.



Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков



Вечером российские войска из артиллерии обстреляли Харьков. Погиб гражданский, еще два человека ранены.

В ООН озвучили количество погибших гражданских в результате войны РФ против Украины

В ООН заявили, что, по меньшей мере, 14 059 гражданских стали жертвами войны в Украине. Из них 5767 погибли, 8292 — получили ранения.

Но фактические цифры, вероятно, намного больше, заявили в ООН.

На Рамштайне-5 закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников по результатам 5-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии сообщил, что во время встречи был закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины.

В частности, среди приоритетов определено развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО и активизация обучения украинских военных.



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