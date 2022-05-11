ВСУ освободили Питомник Харьковской области — Генштаб
Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что благодаря успешным действиям подразделений украинских защитников был освобожден поселок Питомник в Харьковской области.
Война России против Украины — главные события 11 мая
В сводке Генштаба по состоянию на 18:00 среды, 11 мая, сказано, что на Харьковском направлении подразделения российских оккупантов перешли к обороне, чтобы замедлить наступление украинских войск.
На большей части временно захваченных россиянами территорий в Харьковской области оккупанты подавляют сеть сотовой связи, местные жители во многих населенных пунктах остаются без электроэнергии и воды. Россияне запрещают выезжать на территорию, подконтрольную Украине.
10 мая Силы обороны Украины освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. 6 мая от российских оккупантов освободили населенные пункты Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и часть Черкасских Тишек.
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