Силы обороны Украины освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области — Генштаб 10 мая, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный новейший российский танк T-90M Прорыв возле Старого Салтова в Харьковской области, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Силы обороны Украины освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 вторника, 10 мая.

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На Слобожанском направлении российские оккупанты перегруппировываются, оборудуют позиции, усиливают систему ПВО и медобеспечения. На Изюмском направлении противник готовился перейти в наступление, пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, усилил воздушную разведку и занимался оборудованием позиций.

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«В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак», — рассказали в Генштабе.



5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. 6 мая от российских оккупантов освободили населенные пункты Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и часть Черкасских Тишек.

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