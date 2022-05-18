Наступление в Харьковской области. Защитники Украины освободили село Дементиевка — Генштаб 18 мая, 18:49 Цей матеріал також доступний українською Украинский защитник на позиции в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Защитники Украины освободили населенный пункт Дементиевка Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в вечерней сводке.

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«По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются», — сказано в сообщении.

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На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей российские оккупанты поддерживают в готовности подразделения военно-воздушных сил. На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и обстреливает позиции украинских войск, проводит контратаки, чтобы попытаться восстановить утраченные позиции.

16 мая заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники Украины скоро смогут вплотную приблизиться к границе в Харьковской области — там остался небольшой участок, на котором находится враг.

15 мая волонтер Роман Донык сообщил, что 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ оттеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы с РФ в Харьковской области.

11 мая Силы обороны Украины освободили поселок Питомник в Харьковской области. За день до этого были освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, а 6 мая от российских оккупантов освободили населенные пункты Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога.

Артиллеристы Нацгвардии уничтожили вражеские позиции в Харьковской области https://www.youtube.com/embed/hQuvjui-mNg

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