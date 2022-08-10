Оккупанты попали под огонь ВСУ в Херсонской области, безуспешно пытались наступать в сторону Авдеевки и Песков — Генштаб

10 августа, 20:23
Защитник Украины ведет огонь на позиции в Харьковской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защитник Украины ведет огонь на позиции в Харьковской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 10 августа, на 168-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси остается, с 9 августа в Минске начали проводить сборы с «подразделениями территориальной обороны»;
  • на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии гражданские объекты в районах населенных пунктов Сеньковка (Черниговская область), Гаврилова Слобода, Старые Вирки, Середина-Буда и Бруски (Сумская область);
  • на Харьковском направлении россияне пытаются улучшить логистическое обеспечение подразделений, обстреливали районы Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного, Шевелевки; нанесли авиаудар возле Гусаревки;
  • оккупанты вели штурм в районах Уд, Петровки и Гусаровки, но понесли серьезные потери и отступили;
  • на Славянском направлении армия страны-агрессора Рф обстреливала из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Долгенького, Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Богородичного, Краснополья и Долины; россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ под Великой Камышевахой и отступили;
  • на Донецком направлении россияне вели обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков, пытаясь вытеснить украинские подразделения, проводили воздушную разведку с помощью беспилотников;
  • на Краматорском направлении оккупанты обстреливали районы Северска, Верхнекаменского, Григоровки и Сидорового;
  • на Бахмутском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины, россияне нанесли авиаудары возле Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершины и Веселого;
  • войска противника пытались продвинуться в районах Бахмута, Кодемы, Спорного, Яковлевки и Соледара, наступление было неудачным, оккупанты отступили;
  • на Авдеевском направлении оккупанты продолжали артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахового, Сухой Балки и Красногоровки, задействовали авиацию у Красногоровки и Марьинки;
  • защитники Украины остановили вражеские попытки наступления в направлениях Авдеевки и Песков, враг отошел;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях Россия вела обстрелы возле Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского, нанесла авиаудары около Павловки, Угледара, Новоселки, Новоданиловки и Полтавки;
  • на Южнобугском направлении оккупанты стараются удержать занятые позиции и не дать украинским войскам продвинуться;
  • враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Прибугского, Лиманов, Луча, Александровки, Новониколаевки, Мирного, Благодатного, Кобзарцов, Князевки и Трудолюбовки; нанес авиаудары в районах Андреевки, Ольгиного и Новогригоревки. Возле Лозового попытка оккупантов провести разведку боем закончилась для них потерями и хаотическим отступлением.
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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-террорист Россия потеряла около 42 800 своих военных и более 11 500 единиц техники, среди которой 1832 танка, 232 самолета, 193 вертолета, 766 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

Редактор: Нина Григорская

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