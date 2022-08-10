Оккупанты попали под огонь ВСУ в Херсонской области, безуспешно пытались наступать в сторону Авдеевки и Песков — Генштаб 10 августа, 20:23 Защитник Украины ведет огонь на позиции в Харьковской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 10 августа, на 168-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси остается, с 9 августа в Минске начали проводить сборы с «подразделениями территориальной обороны»;

на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии гражданские объекты в районах населенных пунктов Сеньковка ( Черниговская область), Гаврилова Слобода, Старые Вирки, Середина-Буда и Бруски ( Сумская область);



российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии гражданские объекты в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговская область), Гаврилова Слобода, Старые Вирки, Середина-Буда и Бруски Сумская область); на Харьковском направлении россияне пытаются улучшить логистическое обеспечение подразделений, обстреливали районы Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного, Шевелевки; нанесли авиаудар возле Гусаревки;

россияне пытаются улучшить логистическое обеспечение подразделений, обстреливали районы Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного, Шевелевки; нанесли авиаудар возле Гусаревки; оккупанты вели штурм в районах Уд, Петровки и Гусаровки, но понесли серьезные потери и отступили ;

; на Славянском направлении армия страны-агрессора Рф обстреливала из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Долгенького, Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Богородичного, Краснополья и Долины; россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ под Великой Камышевахой и отступили;

армия страны-агрессора Рф обстреливала из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Долгенького, Великой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Богородичного, Краснополья и Долины; россияне безуспешно и отступили; на Донецком направлении россияне вели обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков, пытаясь вытеснить украинские подразделения, проводили воздушную разведку с помощью беспилотников;

россияне вели обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков, пытаясь вытеснить украинские подразделения, проводили воздушную разведку с помощью беспилотников; на Краматорском направлении оккупанты обстреливали районы Северска, Верхнекаменского, Григоровки и Сидорового;

оккупанты обстреливали районы Северска, Верхнекаменского, Григоровки и Сидорового; на Бахмутском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины, россияне нанесли авиаудары возле Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершины и Веселого;

вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины, россияне нанесли авиаудары возле Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершины и Веселого; войска противника пытались продвинуться в районах Бахмута, Кодемы, Спорного, Яковлевки и Соледара, наступление было неудачным, оккупанты отступили ;

; на Авдеевском направлении оккупанты продолжали артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахового, Сухой Балки и Красногоровки, задействовали авиацию у Красногоровки и Марьинки;

оккупанты продолжали артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахового, Сухой Балки и Красногоровки, задействовали авиацию у Красногоровки и Марьинки; защитники Украины остановили вражеские попытки наступления в направлениях Авдеевки и Песков , враг отошел;

, враг отошел; на Новопавловском и Запорожском направлениях Россия вела обстрелы возле Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского, нанесла авиаудары около Павловки, Угледара, Новоселки, Новоданиловки и Полтавки;

Россия вела обстрелы возле Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского, нанесла авиаудары около Павловки, Угледара, Новоселки, Новоданиловки и Полтавки; на Южнобугском направлении оккупанты стараются удержать занятые позиции и не дать украинским войскам продвинуться;

оккупанты стараются удержать занятые позиции и не дать украинским войскам продвинуться; враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Прибугского, Лиманов, Луча, Александровки, Новониколаевки, Мирного, Благодатного, Кобзарцов, Князевки и Трудолюбовки; нанес авиаудары в районах Андреевки, Ольгиного и Новогригоревки. Возле Лозового попытка оккупантов провести разведку боем закончилась для них потерями и хаотическим отступлением.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-террорист Россия потеряла около 42 800 своих военных и более 11 500 единиц техники, среди которой 1832 танка, 232 самолета, 193 вертолета, 766 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.