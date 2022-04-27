Бьют по складам боеприпасов и командным пунктам. ВСУ срывают темпы наступления России — Арестович

27 апреля, 21:09
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Украинские защитники уничтожают командные пункты россиян (иллюстративное фото) (Фото:Serhiy Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (RFE/RL))

Украинские защитники уничтожают командные пункты россиян (иллюстративное фото) (Фото:Serhiy Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (RFE/RL))

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские защитники успешно срывают темпы наступления России и останавливают российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Во время вечернего брифинга Арестович сообщил, что главные направления, на которых сосредоточены усилия российских оккупантов — зона ООС, направление на Славянск—Краматорск и Мариуполь, где они продолжают пытаться уничтожить защитников города на заводе Азовсталь.

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Также россияне пытаются выйти на границы Херсонской области, но им это не удается.

«Благодаря хорошему сочетанию разведсредств, авиации и артиллерии мы наносим умелые и очень удачные удары по местам скопления противника, его командным пунктам, складам боеприпасов, что позволяет срывать темпы наступления, замедлять и останавливать на некоторых участках… На Гуляйпольском направлении враг значительно замедлил продвижение, на некоторых участках не продвигается», — рассказал советник главы ОП.

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Озвучивая потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину, Арестович заявил, что «после сегодняшней ночи» может быть уничтожено уже девять вражеских кораблей и катеров, но эту информацию нужно уточнить.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/533347278171025

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 22 400 человек личного состава, 939 танков, 185 самолетов и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Офис президента Украины Алексей Арестович Война России против Украины

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