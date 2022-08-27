ВСУ обезвредили разведгруппу оккупантов на юге Украины — Генштаб
ВСУ держат оборону на юге Украины (Фото:МО)
Силы обороны Украины обезвредили разведгруппу российских оккупантов в Херсонской области.
Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, военные РФ пытались вести разведку в районе населенного пункта Потемкино. Украинские военные обнаружили врага и обезвредили.
Там также сообщили о ситуации на юге Украины.
Так, на запорожском направлении войска РФ обстреливали территории в районе Новополя, Гуляйпольского, Чаривного и Шевченко. Под ударами вражеской авиации оказались районы Новополя, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.
На южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточил на недопущении продвижения украинских войск.
Оккупанты обстреливали из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино и Андреевка.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями на юге Украины, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.
Село Потемкино находится в 140 километрах от Херсона. ВСУ освободили его от оккупантов в конце июня.
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