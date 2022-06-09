ВСУ в 20 километрах от Херсона, оккупанты перебрасывают войска с Запорожского направления — Арестович 9 июня, 00:31 Цей матеріал також доступний українською Проукраинский митинг в захваченном Херсоне 20 марта 2022 года (Фото:Still image from video obtained by REUTERS)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ находятся в 20 километрах от Херсона.

В эфире Фейгин Live в среду, 8 июня, Арестович отметил, что на Запорожском направлении российские оккупанты «сняли часть войск и куда-то их героически перебросили» — по его мнению, на Херсонское направление, «потому что у них там продолжаются неприятности… видимо, войск не хватает, они начали стаскивать с очень важного для них Запорожского направления».



Видео дня

«Гаврики кремлевские, какой… „референдум“, если украинские ВС почти в 20 километрах от Херсона?.. Грохот боев уже в Херсоне слышно, какой „референдум“ в этих условиях?» — прокомментировал он.

Ранее 8 июня мэр Мелитополя Иван Федоров предположил, что российские оккупанты готовятся к отступлению из города. По его словам, защитники Украины создали россиянам серьезные проблемы в Херсонской области, поэтому оккупанты перебрасывают туда часть своих войск.

7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов. Институт по изучению войны (ISW) также сообщил, что россияне начали отвод подразделений в Запорожской области.

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области. 1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что защитники Украины освободили более 20 населенных пунктов в области.

Россияне теряют позиции в Херсонской области – Александр Мусиенко, Центр военно-правовых исследований https://www.youtube.com/embed/NZ3qMODAgCs

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.