ВСУ отбили атаки оккупантов и нанесли удары по трем вражеским пунктам управления — Генштаб 26 сентября, 19:23 Уничтоженная российская БМП-2 на фоне подсолнухов в Харьковской области, 24 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 26 сентября, на 215-й день с начала полномасштабного вторжения России.

В Facebook Генштаба сказано, что усилия оккупантов до сих пор сосредоточены на удержании захваченных территорий, выходе на админграницы Донецкой области и срыве активных действий защитников Украины на отдельных направлениях. Россияне пытаются восстановить позиции на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку и наносят удары по гражданской инфраструктуре. В Генштабе также сообщили:



Видео дня

угроза ракетных и авиаударов по Украине сохраняется. За сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и четыре авиаудара, более семи раз вели обстрелы из РСЗО, запускали ударные беспилотники в районе Беленького Одесской области;

вражеским обстрелам за сутки подверглись, в частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков. На Южнобугском направлении страна-террорист обстреляла более 35 населенных пунктов возле линии столкновения;

оккупанты продолжают проведение псевдореферендумов на временно захваченных территориях, усиливают фильтрацию и контрдиверсионные меры. Россияне проверяют телефоны жителей на предмет сотрудничества с защитниками Украины;

за сутки ВСУ отбили вражеские атаки в районах Спорного, Соледара, Подгородного, Бахмута, Майорска, Каменки, Победы и Павловки;

в районах Спорного, Соледара, Подгородного, Бахмута, Майорска, Каменки, Победы и Павловки; авиация Сил обороны Украины нанесла около 20 ударов и поразила 13 районов сосредоточения живой силы и техники врага, позицию бронетехники и пять позиций ЗРК;

и поразила 13 районов сосредоточения живой силы и техники врага, позицию бронетехники и пять позиций ЗРК; ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по трем пунктам управления, пяти районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одной позиции ЗРК, двум подразделениям ракетных войск и артиллерии, трем складам с боеприпасами и 12 «отдельным важным целям».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла около 57 200 своих военных, 2290 танков, 172 средства ПВО, 260 самолетов, 224 вертолета, 970 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.