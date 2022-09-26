ВСУ отбили атаки оккупантов и нанесли удары по трем вражеским пунктам управления — Генштаб

26 сентября, 19:23
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Уничтоженная российская БМП-2 на фоне подсолнухов в Харьковской области, 24 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Уничтоженная российская БМП-2 на фоне подсолнухов в Харьковской области, 24 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 26 сентября, на 215-й день с начала полномасштабного вторжения России.

В Facebook Генштаба сказано, что усилия оккупантов до сих пор сосредоточены на удержании захваченных территорий, выходе на админграницы Донецкой области и срыве активных действий защитников Украины на отдельных направлениях. Россияне пытаются восстановить позиции на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку и наносят удары по гражданской инфраструктуре. В Генштабе также сообщили:

Видео дня

  • угроза ракетных и авиаударов по Украине сохраняется. За сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и четыре авиаудара, более семи раз вели обстрелы из РСЗО, запускали ударные беспилотники в районе Беленького Одесской области;
  • вражеским обстрелам за сутки подверглись, в частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков. На Южнобугском направлении страна-террорист обстреляла более 35 населенных пунктов возле линии столкновения;
  • оккупанты продолжают проведение псевдореферендумов на временно захваченных территориях, усиливают фильтрацию и контрдиверсионные меры. Россияне проверяют телефоны жителей на предмет сотрудничества с защитниками Украины;
  • за сутки ВСУ отбили вражеские атаки в районах Спорного, Соледара, Подгородного, Бахмута, Майорска, Каменки, Победы и Павловки;
  • авиация Сил обороны Украины нанесла около 20 ударов и поразила 13 районов сосредоточения живой силы и техники врага, позицию бронетехники и пять позиций ЗРК;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по трем пунктам управления, пяти районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, одной позиции ЗРК, двум подразделениям ракетных войск и артиллерии, трем складам с боеприпасами и 12 «отдельным важным целям».
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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист Россия потеряла около 57 200 своих военных, 2290 танков, 172 средства ПВО, 260 самолетов, 224 вертолета, 970 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/i6TaBoYBX8c
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Генштаб Юг Украины Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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