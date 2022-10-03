Точный удар ВСУ. До восьми российских боевых вертолетов получили серьезные повреждения — Генштаб 3 октября, 19:59 Украинские военнослужащие в Донецкой области, 3 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 3 октября, на 222-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты пытаются удержать захваченные территории и сорвать усилия защитников Украины на отдельных направлениях, обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилые дома, угроза авиа- и ракетных ударов по всей Украине остается;

за сутки россияне нанесли два ракетных и семь авиаударов, совершили более 35 обстрелов из РСЗО. Обстрелам оккупантов подверглись более 20 населенных пунктов , среди которых Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодатовка и Зализничное;

, среди которых Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодатовка и Зализничное; подтверждены данные о потерях оккупантов в Кирилловке Донецкой области за предыдущие дни: там уничтожено до 20 единиц вражеской техники, до восьми боевых вертолетов получили значительные повреждения;

за предыдущие дни: там уничтожено до 20 единиц вражеской техники, до восьми боевых вертолетов получили значительные повреждения; российское военно-политическое руководство решило восполнять потери подразделений на линии столкновения за счет « силовиков», действующих на временно оккупированной территории в Донецкой области, чтобы выиграть время на подготовку и слаживание мобилизованных. Административно-полицейский режим на оккупированных территориях будут обеспечивать ФСБ страны-террориста;

силовиков», действующих на временно оккупированной территории в Донецкой области, чтобы выиграть время на подготовку и слаживание мобилизованных. Административно-полицейский режим на оккупированных территориях будут обеспечивать ФСБ страны-террориста; за сутки Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районах Майорска, Нью-Йорка, Зайцево, Невельского и Перемоги;

в районах Майорска, Нью-Йорка, Зайцево, Невельского и Перемоги; авиация защитников Украины нанесла 19 ударов и поразила два опорных пункта, 14 мест сосредоточения оружия и техники, три ЗРК оккупантов. Подразделения ПВО сбили российские вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25;

и поразила два опорных пункта, 14 мест сосредоточения оружия и техники, три ЗРК оккупантов. Подразделения ПВО сбили российские вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25; ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по четырем пунктам управления, 17 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, двум складам с боеприпасами и материально-техническими средствами, двумя объектами ПВО и еще десяти важным вражеским объектам.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ потеряла около 60 430 своих военных, 2380 танков, 1405 артсистем, 176 средств ПВО, 265 самолетов, 228 вертолетов, 1026 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.