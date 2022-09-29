ВСУ нанесли серию ударов по российским командным пунктам, складам, ЗРК и технике — Генштаб

29 сентября, 19:22
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Захваченный российский танк с украинскими флагами в Харьковской области, 19 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Захваченный российский танк с украинскими флагами в Харьковской области, 19 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 29 сентября, на 218-й день с начала полномасштабной войны России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • усилия оккупантов по-прежнему направлены на попытки полностью захватить Донецкую область и удержать занятые территории, а также сорвать активные действия защитников Украины на отдельных направлениях. Россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль линии столкновения и наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре;
  • за сутки противник нанес четыре ракетных и четыре авиаудара, совершил более 28 обстрелов из РСЗО;
  • российским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. При ударе оккупантов по Зеленодольской ТЭС пострадали более десяти мирных жителей;
  • на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали районы больше 35 населенных пунктов из танков, минометов и ствольной артиллерии;
  • руководство войск страны-террориста всеми силами пытается восстановить боеспособность подразделений. На временно оккупированной территории в Донецкой области марионетки Кремля проводят призыв и готовят еще 250 заключенных, которых в ближайшее время направят на «доукомплектацию» подразделений на передовой;
  • оккупанты продолжают нести потери: в районе Новой Кубани Херсонской области была поражена живая сила и техника противника, там же произошла детонация боеприпасов;
  • в результате удара по оккупантам в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области россияне потеряли больше 40 человек ранеными и около 15 погибшими;
  • в Старобельске Луганской области в больницы за последние дни доставили больше 200 раненых оккупантов;
  • Силы обороны Украины за сутки отбили вражеские атаки в районах Зайцево, Майорска, Веселой Долины, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Первомайского, Выемки, Павловки и Безыменного;
  • за сутки авиация ВСУ нанесла семь ударов и поразила вражеский опорный пункт, десять мест скопления вооружения и техники и шесть ЗРК;
  • ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки нанесли удары по четырем командным пунктам, 15 районам сосредоточения живой силы, оружия и техники оккупантов, шести складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Видео дня

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла около 58 580 своих военных, 2325 танков, 4909 боевых бронемашин, 1385 артиллерийских систем, 262 самолета, 224 вертолета, 995 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/O2oRI0pC-yQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Обстрел Генштаб Ракетные удары Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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