ВСУ нанесли серию ударов по российским командным пунктам, складам, ЗРК и технике — Генштаб 29 сентября, 19:22 Захваченный российский танк с украинскими флагами в Харьковской области, 19 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 29 сентября, на 218-й день с начала полномасштабной войны России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



усилия оккупантов по-прежнему направлены на попытки полностью захватить Донецкую область и удержать занятые территории, а также сорвать активные действия защитников Украины на отдельных направлениях. Россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль линии столкновения и наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре;

и удержать занятые территории, а также сорвать активные действия защитников Украины на отдельных направлениях. Россияне продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль линии столкновения и наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре; за сутки противник нанес четыре ракетных и четыре авиаудара, совершил более 28 обстрелов из РСЗО;

совершил более 28 обстрелов из РСЗО; российским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. При ударе оккупантов по Зеленодольской ТЭС пострадали более десяти мирных жителей;

на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали районы больше 35 населенных пунктов из танков, минометов и ствольной артиллерии;

руководство войск страны-террориста всеми силами пытается восстановить боеспособность подразделений. На временно оккупированной территории в Донецкой области марионетки Кремля проводят призыв и готовят еще 250 заключенных , которых в ближайшее время направят на «доукомплектацию» подразделений на передовой;

, которых в ближайшее время направят на «доукомплектацию» подразделений на передовой; оккупанты продолжают нести потери: в районе Новой Кубани Херсонской области была поражена живая сила и техника противника, там же произошла детонация боеприпасов;

в результате удара по оккупантам в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области россияне потеряли больше 40 человек ранеными и около 15 погибшими ;

; в Старобельске Луганской области в больницы за последние дни доставили больше 200 раненых оккупантов ;

; Силы обороны Украины за сутки отбили вражеские атаки в районах Зайцево, Майорска, Веселой Долины, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Первомайского, Выемки, Павловки и Безыменного;

Зайцево, Майорска, Веселой Долины, Бахмутского, Отрадовки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Первомайского, Выемки, Павловки и Безыменного; за сутки авиация ВСУ нанесла семь ударов и поразила вражеский опорный пункт, десять мест скопления вооружения и техники и шесть ЗРК;

и поразила вражеский опорный пункт, десять мест скопления вооружения и техники и шесть ЗРК; ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки нанесли удары по четырем командным пунктам, 15 районам сосредоточения живой силы, оружия и техники оккупантов, шести складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла около 58 580 своих военных, 2325 танков, 4909 боевых бронемашин, 1385 артиллерийских систем, 262 самолета, 224 вертолета, 995 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.