ВСУ на Святвечер ударили по скоплению оккупантов в Луганской области, РФ потеряла до 150 военных — Генштаб
Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 26 декабря, на 306-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки оккупанты 19 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстрелам врага подверглись районы больше 30 населенных пунктов, на Херсонском направлении россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега Днепра;
- по всей Украине остается угроза авиационных и ракетных ударов врага;
- россияне продолжают наступление на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском — пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются;
- обстановка на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не изменилась, признаков формирования вражеских наступательных группировок нет;
- 24 декабря Силы обороны Украины ударили по району сосредоточения оккупантов возле Половинкино Старобельского района Луганской области, потери врага составили до 150 военных убитыми и ранеными;
- 25 декабря на временно захваченной территории в Херсонской области войска страны-террориста потеряли до 50 военных убитыми и до 100 — ранеными. Также защитники Украины уничтожили около пяти единиц военной техники;
- в Беловодске Старобельского района Луганской области в гражданской больнице лечатся до 300 раненых боевиков ЧВК Вагнер. В Первомайске на базе многопрофильного лицея оккупанты развернули «военный госпиталь», где лежат до 300 раненных под Бахмутом россиян;
- в Токмаке Запорожской области оккупанты вместе с местными коллаборантами ищут патриотически настроенных украинских граждан, обыскивают дома, проверяют ноутбуки и телефоны;
- авиация Сил обороны за сутки ударила по району сосредоточения врага. Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы врага.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 102 600 своих военных, за прошедшие сутки — 550.