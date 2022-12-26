ВСУ на Святвечер ударили по скоплению оккупантов в Луганской области, РФ потеряла до 150 военных — Генштаб 26 декабря, 18:36 Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 26 декабря, на 306-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки оккупанты 19 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстрелам врага подверглись районы больше 30 населенных пунктов, на Херсонском направлении россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега Днепра;

по всей Украине остается угроза авиационных и ракетных ударов врага;

россияне продолжают наступление на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском — пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются;

обстановка на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не изменилась, признаков формирования вражеских наступательных группировок нет;

24 декабря Силы обороны Украины ударили по району сосредоточения оккупантов возле Половинкино Старобельского района Луганской области, потери врага составили до 150 военных убитыми и ранеными;

убитыми и ранеными; 25 декабря на временно захваченной территории в Херсонской области войска страны-террориста потеряли до 50 военных убитыми и до 100 — ранеными . Также защитники Украины уничтожили около пяти единиц военной техники;

. Также защитники Украины уничтожили около пяти единиц военной техники; в Беловодске Старобельского района Луганской области в гражданской больнице лечатся до 300 раненых боевиков ЧВК Вагнер. В Первомайске на базе многопрофильного лицея оккупанты развернули « военный госпиталь», где лежат до 300 раненных под Бахмутом россиян;

военный госпиталь», где лежат до 300 раненных под Бахмутом россиян; в Токмаке Запорожской области оккупанты вместе с местными коллаборантами ищут патриотически настроенных украинских граждан, обыскивают дома, проверяют ноутбуки и телефоны;

авиация Сил обороны за сутки ударила по району сосредоточения врага. Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы врага.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла 102 600 своих военных, за прошедшие сутки — 550.