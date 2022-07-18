«Действия слажены, есть результат». Военное командование координирует действия украинских партизан — ОК Юг 18 июля, 14:29 Украинские партизаны расклеивают листовки в захваченном Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Военное командование координирует действия с украинскими партизанами на захваченных территорий Украины.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«У нас у всех всеобщая координация, мы все стремимся освободить Украину от врага. Цель у нас единая, а способы достижения ее таковы, что мы понимаем даже на расстоянии, даже при исключении любой системы связи. Мы имеем с ними координацию, понимаем, наши действия слаженные и результат есть», — сказала она.

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На захваченных РФ территориях Украины начали активно действовать партизаны.

Они подрывают авто с оккупантами, нарушают логистику военных поставок войск РФ. а также расклеивают листовки с обращениями к оккупантам.

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